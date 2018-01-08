Endonezya'ya geçici süreyle verilen Çin’in misafir diplomat pandaları Hu Çun ve Say Tao'nun tüm ihtiyaçları, Taman Safari Endonezya Hayvanat Bahçesi’nde kendileri i çin özel inşa edilen "panda sarayı"nda karşılanıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yapımı 4.5 milyon dolara mal olan komplekste, özel bakıcılar tarafından günlük yemek ve uyku durumlarının yanı sıra temizlikleri de yapılan pandalar için bir de özel klinik bulunuyor.

Endonezya’ya 10 yıllığına gönderilen ve ülkede yabancılara verilen oturum izni "kitas" belgeleri de olan dişi Hu Çun ve erkek Say Tao’dan doğacak panda yavrusunun ise 4 yaşına geldiğinde Çin’e gönderilmesi şartı bulunuyor.

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