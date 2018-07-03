Kamu görevlisi adayları 2019 yılında yapılacak KPSS sınavına sayılı günler sınavla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Araştırma konularının başında sınav tarihleri yer alıyor. Peki; 2019 KPSS Lisnas Sınavı ne zaman? 2019 KPSS Lise - Ortaöğretim Sınavı ne zaman? 2019 KPSS ne zaman? İşte cevabı...

KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Lisans Sınavı

Sınav tarihi: 22 Temmuz 2018

Sonuç tarihi: 31 Temmuz 2018

KPSS Lisans Alan Yeterlilik Sınavı:

Sınav tarihi: 28 Temmuz 2018 (1. gün) - 29 Temmuz 2018 (2.gün)

Sonuç tarihi: 31 Temmuz 2018

KPSS Ortaöğretim - Lise SınavI

Sınav tarihi: 7 Ekim 2018

Sonuç tarihi: 8 Kasım 2018

KPSS: KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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