Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Türkiye’de yıllık 3 milyar dolar olarak hesaplanan kanser tedavisi maliyetlerinin 2030’da en az 3 katına çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Sağlam, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de her yıl 148 bin yeni kanser tanısı konulduğunu, yılda 90 binden fazla kişinin de buna bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye’de kanser tedavisi maliyetinin yıllık ortalama 3 milyar doları bulduğuna dikkati çeken Sağlam, “Türkiye’nin kanser için ayırdığı bütçe Avrupa ülkeleri arasında 6. sırada. Toplam kanser tedavisi harcaması açısından Türkiye’nin önünde İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya bulunuyor. Türkiye’de kanser tedavisi maliyetlerinin 2030 yılında en az 3 katına çıkması bekleniyor. Dünya genelinde 2035’e kadar gereksinimi olan hastaların ışın tedavisine (radyoterapiye) erişebilmesi için gerekli altyapı ve insan gücü maliyeti yaklaşık 100 milyar dolar olarak hesaplanıyor” dedi.

Prof. Dr. Sağlam, “Türkiye’de en çok görülen 5 kanser tipi erkekler için akciğer, prostat, kolorektal, mesane (idrar torbası) ve mide; kadınlarda meme, tiroid, kolorektal, rahim ve akciğer kanseridir. Özellikle eğitim kadrolarının geniş olduğu üç büyük şehrimizdeki üniversite hastanelerinin teknik-radyoterapi cihaz donanımları acilen yenilenmelidir” diye konuştu. Uluslararası Temel Sağlık Bakımı Araştırma Ağının derlediği verilere göre ise nüfusa göre en fazla kanser vakası görülen 6 ülke Danimarka, İrlanda, Avustralya, Belçika, Fransa ve ABD oldu.

Türkiye ise her 100 bin kişide 144 kanser vakasıyla 3. derecede yoğunluğa sahip ülkeler arasında bulunuyor. Ölüme yol açan kanser vakalarının ise yüzde 22’si sigaradan kaynaklanıyor.

GEZİCİ MOBİLDE KANSER TARAMASI

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde 33’ü mobil olmak üzere 198 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) hayata geçirdi. Uluslararası standartlarda ve yüksek duyarlılıkta bir tarama testi olan HPV-DNA testleri ile rahim ağzı kanser tarama sonuçları en geç 10 gün içerisinde vatandaşlara iletiliyor.