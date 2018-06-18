1.2 milyon öğrencinin Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girmesinin ardından, sınav maratonunda bu kez sıra lise son sınıf öğrencileri ile mezunlara geldi. 2.3 milyon aday, 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek.

Erken seçim kararıyla birlikte 1 hafta ertelenen YKS’ye sayılı günler kaldı. Sınavın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran’da yapılacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre lisans programlarında okumak isteyen adaylar, 1 Temmuz’da sabah gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek. Dil puanıyla tercih yapacaklar ise aynı gün öğleden sonraki oturumda Yabancı Dil Testi’ne (YDS) katılacak.

SINAVA REKOR BAŞVURU OLDU

Sınavın birinci oturumu TYT’ye 2 milyon 322 bin 421 kişi, ikinci oturumu AYT’ye ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek aday sayısı ise 128 bin 457 oldu.

SONUÇLAR TEMMUZDA TERCİHLER AĞUSTOSTA

Üniversite adaylarının yerleştirme puanları 31 Temmuz’da açıklanacak. Bu adaylar için ağustos ayı ise tercih dönemi olacak. 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri yapılacak. Eylül ayında ise yükseköğretim kurumlarında yeni öğretim yılı başlayacak.

HER SORU AYNI PUANI GETİRECEK

Uzmanların adaylara önerisi ise yaklaşık 2 hafta kalan sınava sadece test çözerek hazırlanmamaları yönünde. TYT’de her sorunun puan değeri 1.33. Yani matematik sorusundan da sosyal sorusundan da öğrencinin alacağı puan aynı. Bu yüzden de matematikte kendilerini iyi hissetmeyen öğrenciler sosyal çözerek de bu açığı kapatabilir.

ALES SORULARINA BAKMAK GEREKİYOR

Örnek sorular incelendiğinde bilgiyi kullanma, akıl yürütme ve yorumlamayla ilgili olduğu görülüyor. Geçmiş yıllarda çıkmış ALES sorularını bulup çözmek özellikle Türkçe, matematik ve geometri dersleri için en büyük hazırlık olur. Bu zaman açısından da süreyi kontrollü kullanmalarını sağlar.

ZAMAN SORUNUNU DENEMELERLE ÇÖZÜN

Adayların bu son haftalarda deneme sınavlarına girmesi ve bu sınavlarda süreyi gerçek sınavdaki gibi kullanması gerekiyor.

TEK OTURUM ODAKLI ÇALIŞMAYIN

Adayların büyük çoğunluğu TYT ağırlıklı çalışıyor. Ancak sınavın ikinci oturumu AYT yüzde 60 etkili. Bu yüzden de çalışmalarını dengeli tutmalı, sadece AYT için hazırlanmamalı.

SADECE TEST ÇÖZEREK HAZIRLANMAYIN

Sadece test çözerek sınava hazırlanamazsınız. Özellikle AYT için konu çalışmak gerekiyor. Çünkü AYT’deki soru sayıları geçen yılın yarısı kadar. Bu yüzden de birkaç konuyu içeren sorular olacaktır.

0.5 HAM PUAN DEĞİŞİKLİĞİ RAHATLATTI

BU yıl ilk kez üniversiteye giriş sınavında puanların hesaplanabilmesi için TYT’de Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 0.5 ham puan alma şartı adaylarda endişeye neden olmuştu. Üstelik bu kural AYT için de geçerliydi. Bu kuralı yerine getirmeyen adayların puanları hesaplanmayacaktı.

Ancak YÖK bu kuralı değiştirdi ve tek testten yarım net çıkaranların puanlarının hesaplanacağına karar verdi. YÖK Genel Kurulu, geçtiğimiz 31 Mayıs’ta aldığı kararda “TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0.5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerek” dedi. Bunun anlamı da matematik sorularını çözmeyen adayların da puanları hesaplanacak.

Bu karar, özellikle matematik sorularını yapamayacaklarından endişe eden sözelci adayları rahatlatmış oldu.

HER OTURUM İÇİN AYRI BELGE ALINACAK

2.3 milyon aday, sınava nerede gireceklerini gösterecek sınava giriş belgelerini 20 Haziran’dan itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sitesinden alabilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacak. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyahbeyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeli. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak. Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebilecek.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

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