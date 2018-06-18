1.2 milyon öğrencinin Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girmesinin ardından, sınav maratonunda bu kez sıra lise son sınıf öğrencileri ile mezunlara geldi. 2.3 milyon aday, 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek.
Erken seçim kararıyla birlikte 1 hafta ertelenen YKS’ye sayılı günler kaldı. Sınavın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran’da yapılacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre lisans programlarında okumak isteyen adaylar, 1 Temmuz’da sabah gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek. Dil puanıyla tercih yapacaklar ise aynı gün öğleden sonraki oturumda Yabancı Dil Testi’ne (YDS) katılacak.
SINAVA REKOR BAŞVURU OLDU
Sınavın birinci oturumu TYT’ye 2 milyon 322 bin 421 kişi, ikinci oturumu AYT’ye ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek aday sayısı ise 128 bin 457 oldu.
SONUÇLAR TEMMUZDA TERCİHLER AĞUSTOSTA
Üniversite adaylarının yerleştirme puanları 31 Temmuz’da açıklanacak. Bu adaylar için ağustos ayı ise tercih dönemi olacak. 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri yapılacak. Eylül ayında ise yükseköğretim kurumlarında yeni öğretim yılı başlayacak.
HER SORU AYNI PUANI GETİRECEK
Uzmanların adaylara önerisi ise yaklaşık 2 hafta kalan sınava sadece test çözerek hazırlanmamaları yönünde. TYT’de her sorunun puan değeri 1.33. Yani matematik sorusundan da sosyal sorusundan da öğrencinin alacağı puan aynı. Bu yüzden de matematikte kendilerini iyi hissetmeyen öğrenciler sosyal çözerek de bu açığı kapatabilir.
ALES SORULARINA BAKMAK GEREKİYOR
Örnek sorular incelendiğinde bilgiyi kullanma, akıl yürütme ve yorumlamayla ilgili olduğu görülüyor. Geçmiş yıllarda çıkmış ALES sorularını bulup çözmek özellikle Türkçe, matematik ve geometri dersleri için en büyük hazırlık olur. Bu zaman açısından da süreyi kontrollü kullanmalarını sağlar.
ZAMAN SORUNUNU DENEMELERLE ÇÖZÜN
Adayların bu son haftalarda deneme sınavlarına girmesi ve bu sınavlarda süreyi gerçek sınavdaki gibi kullanması gerekiyor.
TEK OTURUM ODAKLI ÇALIŞMAYIN
Adayların büyük çoğunluğu TYT ağırlıklı çalışıyor. Ancak sınavın ikinci oturumu AYT yüzde 60 etkili. Bu yüzden de çalışmalarını dengeli tutmalı, sadece AYT için hazırlanmamalı.
SADECE TEST ÇÖZEREK HAZIRLANMAYIN
Sadece test çözerek sınava hazırlanamazsınız. Özellikle AYT için konu çalışmak gerekiyor. Çünkü AYT’deki soru sayıları geçen yılın yarısı kadar. Bu yüzden de birkaç konuyu içeren sorular olacaktır.
0.5 HAM PUAN DEĞİŞİKLİĞİ RAHATLATTI
BU yıl ilk kez üniversiteye giriş sınavında puanların hesaplanabilmesi için TYT’de Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 0.5 ham puan alma şartı adaylarda endişeye neden olmuştu. Üstelik bu kural AYT için de geçerliydi. Bu kuralı yerine getirmeyen adayların puanları hesaplanmayacaktı.
Ancak YÖK bu kuralı değiştirdi ve tek testten yarım net çıkaranların puanlarının hesaplanacağına karar verdi. YÖK Genel Kurulu, geçtiğimiz 31 Mayıs’ta aldığı kararda “TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0.5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerek” dedi. Bunun anlamı da matematik sorularını çözmeyen adayların da puanları hesaplanacak.
Bu karar, özellikle matematik sorularını yapamayacaklarından endişe eden sözelci adayları rahatlatmış oldu.
HER OTURUM İÇİN AYRI BELGE ALINACAK
2.3 milyon aday, sınava nerede gireceklerini gösterecek sınava giriş belgelerini 20 Haziran’dan itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sitesinden alabilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacak. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyahbeyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeli. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak. Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebilecek.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.