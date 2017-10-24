Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 24 Ekim 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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ZONGULDAK'TA İLÇE JANDARMA KOMUTANINA FETÖ'DEN GÖZALTI

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Gökçebey ilçe jandarma komutanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üstteğmen B.K. hakkında "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli ilçedeki ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri davam eden zanlının ev ve iş yerinde arama yapıldığı öğrenildi. (AA)

TOKAT'TA FETÖ'NÜN "HAKİM VE SAVCI ÇALIŞMA EVLERİ"NE OPERASYON: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı illerde bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Tokat'a getirildi. (AA)

KAYSERİ MERKEZLİ OPERASYONLARDA 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliye yönelik Kayseri, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete getirildi.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

BİNGÖL MERKEZLİ OPERASYONLARDA 5 KİŞİ YAKALANDI

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 5 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bingöl merkezli Elazığ ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.​ (AA)