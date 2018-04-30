Portekiz'in Nazare kentinde 8 Kasım 2017 yılında düzenlenen sörf turnuvasında Brezilyalı sörfçü Rodrigo Koxa, 24 metre yüksekliğindeki dalgalarda sörf yaparken, ölüme adeta meydan okumuştu.

O günden bu yana onay bekleyen rekor, cumartesi gecesi ABD California'da yapılan Dünya Sörf Ligi Büyük Dalga Ödül Törenleri sırasında resmen teyit edildi.

22 yaşındaki Koxa, yarışmada tam 24 metrelik bir dalga yakalayarak rekor kırmış oldu.

Dünyanın en yüksek dalgalarında sörf yapan sporcu olarak tarihe geçen Koxa, yaşadıklarını 'hayatımın en güzel günü' olarak değerlendirdi.

Daha önceki dünya rekoru 23.77 metre ile 2011 yılında Kaliforniya'da kırılmıştı.

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