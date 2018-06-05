İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı bilindiği üzere artık personel alımı ilanlarını İçişleri Bakanlığı'na göre yayımlamakta. Jandarma Genel Komutanlığı yeni askeri personel alımlarını ne zaman yapacak sorularının yanıtı büyük bir merak ile beklenirken sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı. Peki bu açıklama neydi? Neler söylendi?

25 BİN JANDARMA ALIMI DETAYLARI

Gündem başlıklarını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine jandarma alımları hakkında da adaylara bilgi verdi. Buna göre İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklama ile toplam 25 bin, 30 bin jandarma alımı yapılacağı söylendi. 2021 yılına kadar jandarma kadrolarının profesyonel hale getirileceğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her sene personel ihtiyacına göre ortalama 25 bin ile 30 bin arasında jandarma alınacağını belirtti.

Yine güvenlik korucuları hakkında da bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bin 700 güvenlik korucusunun uzman çavuş yapıldığı ve 2 bin 500'ünün daha hazırlandığını ifade ederek bunların subay olma önlerinin de açılacağını ve Jandarma olan güvenlik korucularının Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görevlendirileceği belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER