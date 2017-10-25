Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 25 Ekim 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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ESKİ İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ ERCAN ŞAFAK HAKKINDAKİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve "Ergenekon", "Balyoz", "Poyrazköy" gibi kumpas davaları ve soruşturmalarını yürüten eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. (AA)

SAMSUN'DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Rektör Yardımcısının eşi Nebahat Ö, emekli polis memuru Fatoş İ, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ferhat T. ve esnaf Mustafa K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

BAYBURT'TA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bayburt merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de olduğu 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Bayburt, İstanbul, Edirne, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ankara, Isparta, İzmir ve Samsun'daki adreslere 10 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün "Bayburt il asker yapılanması" içinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

ZONGULDAK MERKEZLİ 7 İLDEKİ OPERASYONLARDA 17 KİŞİ GÖZALTIAN ALINDI

Zonguldak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2'si muvazzaf asker, 17 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Düzce ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

"Terör örgütüne üye olma" iddiasıyla 2'si muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara ve dokümanlara el konuldu.

Bu arada operasyonla çerçevesinde 3 kişinin arandığı bildirildi. (AA)

TOKAT'TA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezi ile Turhal ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla emekli, üniversite öğrencisi ve özel sektör çalışanlarından oluşan 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. (AA)

BURSA'DA 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları ve Bank Asya'ya destek olmak için hesap açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve Bank Asya'ya destek olmak için hesap açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından biri kadın 9 kişinin sorguları tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetlerinde görevli 20 astsubaydan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, ankesörlü, kontörlü telefonlarla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları iddiasıyla 16 Ekim'de Balıkesir, İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş ve Batman'da gözaltında alınan 20 muvazzaf astsubayın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

AKSARAY MERKEZLİ 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında astsubay ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "öğretmen yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, Aksaray, Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman'da daha önce meslekten ihraç edilen 9 öğretmen ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 9 kişi ve örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen bir astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)