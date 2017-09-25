Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde ilk defa yapılan beyin tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre; Ömer Halisdemir Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Op. Dr. Usame Rakip tarafından yapılan beyin tümörü ameliyatı Niğde'de ilk yapılan ameliyat oldu.

Ameliyat hakkında açıklamada bulunan Op. Dr. Usame Rakip, "35 yaşındaki hastamız 10 yaşından beri baş ağrısı ve başında ağırlık hissi şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerden sonra beynin sol paryatal (motor cortex) ana merkezinde 5x6 cm büyüklüğünde tümör tespit edildi. Ameliyatla tümör bütün olarak çıkarıldı.

Ameliyat sonrası hastada herhangi bir defisit gelişmedi ve serviste yürüyebilir durumda yatmaktadır. İlimizde ilk defa yapılan beyin tümörü ameliyatının artık hastanemizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Hastanemizde Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği olarak Op. Dr. Hüseyin Yakar ve Op. Dr. Engin Elmacı ile birlikte boyun kırıklıkları dahil tüm spinal rahatsızlıklar, kafa travmaları ve travmalara bağlı cerrahi işlemleri il dışına sevk olmadan mümkün olduğu kadarıyla yapmaya çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde düşme sonrası travmaya bağlı boyun kırığı olan 75 yaşındaki bir amcamıza 360 derece pozisyonları ile opere edildi. Hastamız sorunsuz bir şekilde sağlığına kavuştu. Hastane olarak bel fıtığı ameliyatları da yeni yöntemlerle yapılarak hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Bu süreçte Genel Sekreterimiz Dr. Hidayet Çınar olmak üzere, hastane yönetimimize ameliyathane ekibine ve servisimizde çalışan tüm hemşire ve personellerimize teşekkür ediyorum." dedi. Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hidayet Çınar;"Niğde Kamu Hastaneleri Kurumu olarak tüm tesislerimizde hastalarımıza en iyi sağlık hizmeti vermek için yoğun çaba sarfediyoruz. Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde başarılı bir şekilde gerçekleşen beyin tümörü ameliyatından dolayı tebrik ediyorum. İlimizde ilk defa yapılan bu tür ameliyatlarla birlikte hastalarımızın başka sağlık kurumlarına gitmeden tedavilerini hastanelerimizde gerçekleştirilecekler. Bu ve bunun gibi zor vakaların artık kalıcı şekilde tesisimizde yapılması Niğde için büyük şans. Tüm hekim ve çalışanlarımızın genel sekreterlik olarak yanlarındayız. Hertürlü eksikliklerinin giderilip yeni vakalar yeni hizmetler vermek için çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar dilerim" diye konuştu.