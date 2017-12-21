28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı mütalaasını açıkladı.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in, eski Orgeneral Çetin Doğan ve MGK Genel Sektereri İlhan Kılıç'ın da arasında bulunduğu 60 kişinin "hükümeti yıkmaya yönelik darbeye teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

CEZALANDIRILMASI İSTENEN 60 SANIK İsmail Hakkı KARADAYI, Çevik BİR, Çetin DOĞAN, Erol ÖZKASNAK, Muhittin Erdal ŞENEL, Kenan DENİZ, İlhan KILIÇ , Yıldırım TÜRKER, Çetin SANER, Kamuran ORHON, Vural AVAR, Hayri Bülent ALPKAYA , Hikmet KÖKSAL, Ahmet ÇÖREKÇİ, İdris KORALP , Fevzi TÜRKERİ , Çetin DİZDAR, Hakkı KILINÇ, Mustafa BIYIK , İbrahim Selman YAZICI, Abdurrahman Yavuz GÜRCÜOĞLU, Serdar ÇELEBİ , Mustafa BABACAN, Orhan NALCİOĞLU , İsrafil AYDIN , Cevat Temel ÖZKAYNAK, Ayhan CANSEVGİSİ, Orhan YÖNEY , Ersin YILMAZ, Köksal KARABAY, Hüsnü DAĞ , Oğuz KALELİOĞLU , İsmail Ruhsar SÜRMER , Şevket TURAN , Metin Yaşar YÜKSELEN, Şükrü SARIIŞIK, Refik ZEYTİNCİ, Yücel ÖZSIR , Altaç ATILAN , Aydan EROL, Mustafa Hakan BURAL, Yahya Kemal YAKIŞKAN, Yahya Cem ÖZARSLAN, Ziya BATUR , Bahaddin ÇELİK, Ruşen BOZKURT, Ünal AKBULUT, Sezai Kürşat ÖKTE, Cengiz ÇETİNKAYA , Ahmet AKA , Alican TÜRK, Osman Atilla KURTAY, Erkan YAYKIR , Mehmet AYGÜNER, Erdal CEYLANOĞLU , Ergin CELASİN , İzzettin İYİGÜN, Halil Kemal GÜRÜZ, Sedat ARITÜRK, Erdoğan ÖZNAL

39 KİŞİ İÇİN BERAAT TALEBİ

39 kişi hakkında beraat isteniyor. Dava sırasında hayatını kaybeden 4 kişi hakkında ise davanın düşmesi talep edildi.

Eski Jandarma Komutanı emekli Orgeneral Teoman Koman, ölüm nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesi istenen 4 isim arasında yer aldı. Mütalaada "Teoman KOMAN, Eser ŞAHAN, Salih ERYİĞİT ve Tevfik ÖZKILIÇ hakkında cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de; adı geçen sanıkların kovuşturma aşamasında vefat ettikleri anlaşıldığından haklarındaki kamu davasının düşürülmesi kararı verilmesi" ifadeleri yer aldı.

BERAATİ İSTENEN 39 SANIK Abdullah KILIÇARSLAN, Adem DEMİR, Ahmet DAĞCI, Ahmet Atalay EFEER , Ahmet Nazmi SOLMAZ, Ahmet Ziya ÖZTOPRAK, Arslan DAŞTAN , Arslan GÜNER , Bertay TURGUT , Celalettin BACANLI, Cengiz KOŞAL, Doğan TEMEL, Engin ALAN , Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ, Fuat BÜYÜKCİVELEK, Hamza ÖZALTUN , İsmail Hakkı ÖNDER , İzzettin GÜRDAL , Kurtuluş ÖĞÜN , Lokman EKİNCİ , Mehmet BAŞPINAR, Mehmet Ali YILDIRIM, Mehmet Cumhur YATIKKAYA, Mehmet Faruk ALPAYDIN, Metin KEŞAP , Metin Yavuz YALÇIN, Mustafa KÖSEOĞLU , Mustafa ÖZBAY , Mustafa İhsan TAVAZAR, Necdet BATIRAN , Seyfullah SÖNMEZ, Ümit ŞAHİNTÜRK, Veli SEYİT, Aydın KARAŞAHİN, Cemal Hakan PELİT, Mehmet Şinasi ÇALIŞ, Mustafa Kemal SAVCI, Osman BÜLBÜL , Yüksel SÖNMEZ.

Yapılan soruşturma ve toplanan delillere göre; "Dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın bilgisi dahilinde, Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay Karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerden oluşan sanıklar fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma Grubunda görevli bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri personel ile Batı Çalışma Grubu temel belgelerinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirme suçuna iştirak ettikleri ve bu sanıklarla birlikte YÖK personeli sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlaşılmıştır" denildi.

Duruşma 8-9-10 Ocak 2018 tarihine ertelendi.

28 Şubat davası

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