28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı mütalaasını açıkladı.
Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in, eski Orgeneral Çetin Doğan ve MGK Genel Sektereri İlhan Kılıç'ın da arasında bulunduğu 60 kişinin "hükümeti yıkmaya yönelik darbeye teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
39 KİŞİ İÇİN BERAAT TALEBİ
39 kişi hakkında beraat isteniyor. Dava sırasında hayatını kaybeden 4 kişi hakkında ise davanın düşmesi talep edildi.
Eski Jandarma Komutanı emekli Orgeneral Teoman Koman, ölüm nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesi istenen 4 isim arasında yer aldı. Mütalaada "Teoman KOMAN, Eser ŞAHAN, Salih ERYİĞİT ve Tevfik ÖZKILIÇ hakkında cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de; adı geçen sanıkların kovuşturma aşamasında vefat ettikleri anlaşıldığından haklarındaki kamu davasının düşürülmesi kararı verilmesi" ifadeleri yer aldı.
Yapılan soruşturma ve toplanan delillere göre; "Dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın bilgisi dahilinde, Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay Karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerden oluşan sanıklar fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında oluşturdukları Batı Çalışma Grubunda görevli bulunan suç tarihinde muvazzaf askeri personel ile Batı Çalışma Grubu temel belgelerinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet yoluyla devirme suçuna iştirak ettikleri ve bu sanıklarla birlikte YÖK personeli sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlaşılmıştır" denildi.
Duruşma 8-9-10 Ocak 2018 tarihine ertelendi.
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