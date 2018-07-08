Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 31 Sokak'taki Aslan Rezidans'ta meydana geldi. Annesinin komşusuna emanet ettiği Mehmet Can Karaca ile 8 yaşındaki kardeşi havuzdaki çocuk bölümünde yüzmeye başladı. Refakatçi komşunun bir anlık dalgınlığı sırasında kolundaki şişme lastiği çıkaran küçük Mehmet Can, çocuk bölümünden büyüklerin yüzdüğü alana geçti.
Suda çırpının küçük çocuk, gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra durumu fark eden komşuları, havuza girip, Mehmet Can Karaca'yı suyun dibinden çıkardı. Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Can Karaca, bugün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Mehmet Can'ın cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna getirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, ceset torbası içinde görevli personel tarafından taşınarak morga götürüldü. Oğlunun cenazesini yakınları ile birlikte almaya gelen elektrik ustası Ali Karaca, DHA'ya yaşananları anlattı.
BABA, SİTE YÖNETİMİNİ SUÇLADI
Oğlunun kız kardeşiyle birlikte sitenin havuzunda komşularının eşliğinde yüzdüğünü söyleyen Ali Karaca, "Komşumuz bir anlık dalgınlığından çocuğu görmüyor. 3 dakikalık bir süreçte bunlar yaşanıyor. Ben 2,5 yıl önce İstanbul'dan Konyaaltı'ndaki havuzlu siteye taşındım. Çocuk havuzu ile yetişkin havuzu arasına kıytırık iki tane demir atılmış. Normalde kırılmaz cam olması gerekiyor. Çünkü bu önlem küçük çocukların derin alana geçmesini önlüyor. Biz bu konuda çok feryat ettik. Bunun yapılmasını istedik. Hatta onlara 'Sizin çocuklarınız olmayabilir ama bizim çocuklarımız da sizin çocuklarınız sayılır, komşuyuz' dedik. Maalesef ki Konyaaltı'nda bu türlü 3 kuruşluk ihmaller var. Bu konuyla ilgili savcı beyle de görüştüm. İncelenmesini talep ettim. Tabi bizim canımız yandı. Bundan sonra küçük fidanlar, küçük çıkarlar gözetilerek heba olmasın. Sitelerdeki eksikler giderilsin, ihmal edilmesin. Her şey para değil. Ben dün çocuğuma canımı verirdim. Mal varlığım neyse onu da verebilirdim ama yapacak bir şey yok. Gitti mi gidiyor işte" diye konuştu.
Site yöneticiliğinin rant işi olduğunu öne süren Ali Karaca, özellikle yaz sezonunda havuz denetimlerinin amatör kişilere yaptırıldığını iddia etti.
Oğlunun 2 Temmuz tarihinde doğum gününü kutladığını yaşlı gözlerle anlatan Ali Karaca, "3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti. Takdiri ilahidir ama önlemleri de almak lazım. Cenazeyi İstanbul'a götüreceğiz. Lütfen, başka acılar yaşanmasın. Bu olaylar, '300-500 TL cebimde kalsın' düşüncesiyle gerekenlerin yapılmamasından kaynaklanıyor" dedi.
Mehmet Can Karaca'nın yakınları tarafından adli tıp morgundan alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.