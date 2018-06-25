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Yetişkin olmanın en iyi yanlarından biri de istediğiniz zaman istediğiniz şeyi pişirip ya da alıp yiyebilmenizdir. Ama uzmanlar, yine de her canınızın istediğini yememeniz yönünde açıklamalarda bulunuyor. Uzmanlar bir de şu detaya dikkat çekiyor; kişi genç yaşlarda yediği şeyi 20'li, 30'lu ya da 40'lı yaşlarda yediğinde de hiçbir fark görmese de, vücut bunu bu şekilde algılamıyor. Bu bilgiye bağlı kalarak, uzmanlar 30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı.

Açma ve beyaz ekmek