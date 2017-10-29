30 yıllık sigara, 4 kilo 380 gram zifire bedel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi yönetimi, hastalara iyi örnek olabilmek için kendi personeli arasında sigarayı bırakma kampanyası başlattı. İlk etapta 10 sağlık personeli dumansız hayata geçiş yaptı. 30 yıl boyunca sigara içen biyoloğun "Vücuduma 4 kilo 380 gram zifir aldım" itirafı, kampanyanın en etkili cümlesi oldu.

İHA'nın haberine göre; kentin asırlık sağlık kuruluşu, Türkiye'nin tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi çalışanları, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Zararlı etkilerinden kurtulmak için sigarayı bırakmayı tercih eden 10 personel, hem mesai arkadaşlarına hem de hastalara örnek oldu. Eşrefpaşa Hastanesi yöneticileri, hedeflerinin sigara içen tüm personelin nikotin bağımlılığından kurtarılması olduğunu söyledi. Eşrefpaşa Hastanesi sağlık personelinin 'Sigarasız Bir Hayat' için başlattıkları kampanyaya en büyük destek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'ndan geldi. Hastane yönetimi ve sigarayı bırakan personeli duyarlılıkları nedeniyle kutlayan Dr. Kocaoğlu, "Sigarayla mücadele, hayatın her aşamasında sürdürülmeli. İlk başta da biz sağlıkçılar sigarayı bırakmalıyız" diye konuştu.

SİGARANIN AĞIR BİLANÇOSU

Sigaranın zararlı etkilerini araştırıp etkileyici bir formüle dönüştüren Eşrefpaşa Hastanesi biyologlarından Hasbi Eker, 30 yıl boyunca sigara içmenin bilançosunu şöyle çıkardı: "Günde iki paketten, 30 yıl boyunca 21 bin 900 paket yani 438 bin adet sigara içmişim. Bu sigaranın bana ortalama maliyeti 285 bin lira oldu. Hem cebimi hem de ciğerimi yaktım. Vücuduma 350.4 gram nikotin, 4 kilo 380 gram zifir aldım. Ayrıca 30 yılda zamanımın yaklaşık yüzde 14'ü sigara içmekle geçti. Yani boşa geçti. Artık daha sağlıklı günlere adım atacağım."