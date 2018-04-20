35 karınca yuvası taşındı

Eskişehir ve Afyonkarahisar ormanlarında yaşayan 35 kırmızı karınca kolonisi, daha düşük rakımlı bölgelere taşındı.

Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, “Ormancılık sadece fidanı dikmekle bitmiyor. Doğaya olumlu müdahaleler yapmak da görevimiz” dedi.

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