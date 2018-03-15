Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanser ilacı ödeme listesine 4 ilaç daha eklendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, NTV'de katıldığı programda,gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

4 KANSER İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Bakan Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenlemelerin olabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli şey. İstatistiklere baktığımız zaman en önemli başlıklardan birisi, TÜİK rakamlarında da sağlık çıkıyor. Bu yüzden çok hassasiyetle ve titizlikle çalışıyoruz, kesinlikle maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Yine açıklayacağımız Resmi Gazete'ye gönderdik, 4 tane daha kanser ilacımızı geri ödeme listesine aldık, onun dışında çok sayıda ilacımız geri ödeme listesine girmiş durumda."

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