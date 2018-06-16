Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir bayramının ilk günü ailesi ile birlikte gittiği dedesini ziyarete gittiği Bezirgan köyünde kayboldu. 2 gündür haber alınamayan küçük kızın kaçırıldığından şüpheleniliyor. 150 kişilik arama kurtarma ekibi, iki gündür kokuya duyarlı köpekler ve drone desteğiyle küçük kızı bulmaya çalışıyor. Köye gelen beyaz minibüs ise her yerde aranıyor.
Habertürk Haber Merkezi'nden Kena Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre, inşaat işçisi Nihat Aydemir ile eşi Şükran Aydemir, 4 çocuklarıyla birlikte bayramın ilk günü akrabalarıyla bayramlaşmak üzere Ağrı merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirgan köyüne gitti. Köyde akrabaları ile bayramlaşan aile bir süre sonra 4 yaşındaki kızları Leyla'nın ortalıkta olmadığını fark etti. Yaklaşık bir saat boyunca yakınlarının da yardımıyla kızlarını arayan aile sonuç alamadı. Ailenin ihbarıyla köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri ile köylüler gün boyunca köy çevresi ve dere yataklarını didik didik aramalarına rağmen bir sonuç elde edemedi. Daha sonra drone ve kokuya duyarlı köpeklerin katılımıyla çalışmalar sürdürüldü ancak Leyla bulunamadı.
"KIZIM KAÇIRILDI"
Baba Nihat Aydemir, "Küçük kızımı en son olarak iki kadın görmüş. Onların tarif ettikleri yere baktık bulamadık. Buralarda öyle gidebileceği dik yamaçlar, kaybolacağı büyük bir dere, çukur falan yok. Kızımı kaçırdılar" dedi. Anne Şükran Aydemir ise, "Benim kızım sakin bir çocuktu öyle fazla uzaklaşacak biri değildi. Birileri onu kandırıp kaçırdı. Allah korkusu olan bana kızımı getirsin" diyerek gözyaşı döktü.
BEYAZ MİNİBÜS ARANIYOR
Küçük kızın amcası Yusuf Aydemir de "Leyla aynı yaşta olan benim oğlum Ümeyir birlikte oynuyordu. Biz köydeki bir cenaze nedeniyle taziye evine gitmiştik. Bir süre sonra oğlum geldi ama Leyla yanında yoktu. 'Nerede' diye sordum 'Aşağıda' dedi. Baktık ama bulamadık. Daha sonra köylüler köyde beyaz bir minibüsle 'çingene' tabir edilen bir kadın ile erkeğin gezindiğini söylemesi üzerine konuyu jandarmaya bildirdik" ifadelerini kullandı.
Tüm aramalara rağmen bulunamayan küçük kızın kaçırıldığı şüphesi üzerine güvenlik güçleri bu yönde çalışma başlattı. Olay sırasında köyde bulunduğu belirtilen beyaz minibüs de aranmaya başlandı. Aracı köye gelen yolun üzerindeki bir marketin kamera görüntülerinden tespit eden ekipler plakayı ise belirleyemedi. Ancak aracın modeli ve rengi çevre il ve ilçelerdeki tüm ekiplere haber verildi. Leyla ve beyaz minibüsü arama çalışmaları sürüyor.
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