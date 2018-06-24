İzmir’de pavyonlarda şarkı söyleyen N.E., engelli doğan bebeğini 40 günlükken “Ben bakamam” diyerek sokağa bırakmak istedi. Aynı mahallede oturan H.Y., “Yazıktır” diyerek bebeğe sahip çıktı. Eşiyle birlikte Eskişehir’e yerleşen öz anne N.E., zaman zaman İzmir’e giderek kızı L.Ö.’yü görüp Eskişehir’e götürüp getirdi. L.Ö., 16 yaşındayken “Özledik” bahanesiyle üvey babası R.O. tarafından Eskişehir’e götürüldü. Genç kızın pavyonlarda dansöz olarak çalıştırıldığını duyan süt anne H.Y., polise başvurdu. Polis, Eskişehir’de operasyonla L.Ö.’yü kurtardı.
Kısa bir süre devlet korumasında kalan, ardından yeniden süt anneye verilen L.Ö.’nün karın ağrısı şikâyetiyle götürüldüğü hastanede hamile olduğu belirlendi. Mahkeme kararıyla kürtaj yapıldı. L.Ö. üvey babasının kendisine tecavüz ettiğini söyleyince ceninden alınan örneklerle yapılan DNA karşılaştırmasında genç kıza tecavüz edenin üvey babası R.O. olduğu ortaya çıktı. R.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra evlenen L.Ö., iddiaya göre mahallede oturan ve “Abi” dediği İ.H.’nin tecavüzüne uğradı. Engelli kadının şikâyeti üzerine gözaltına alınan 39 yaşındaki İ.H., ifadesinde “Ben zorla ilişkiye girmedim. Kendisi beni evine çağırıyor, bazen de benim evime geliyordu. 20-25 defa ilişkiye girdim, hatta bana ilişki sonrası para verdi” iddiasında bulundu.
SANIK 5 AYDA ÇIKTI, YAKINLARI İSYAN ETTİ
Tutuklanan İ.H., davanın görüldüğü İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada 5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kadının yakınları “Engelli bir kadına defalarca tecavüz eden bir kişi serbest kaldı. Bizi ve kızımızı kim koruyacak? Bütün kötülükler ve kötü insanlar onu buldu. Biz engelli bir kadını kandırıp tecavüz eden kişinin tutuklanmasını istiyoruz” derken, avukatı Necmiye Ece Uncu da “Sanık İ.H., 2008’de kardeşinin ırzına geçmek suçundan hüküm giymiş, hapishaneden yeni çıkmıştır. Sanık için cinsel suç işlemek alışkanlık haline gelmiş. Geçmişi ve itirafları, mağdurenin ifadesi ve hastane raporları göz ardı edildi” ifadesini kullandı.
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