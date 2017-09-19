40 milyonu aşkın insan ‘modern köle’

Uluslararası Çalışma Örgütü, Özgür Yürü Vakfı ve Uluslararası Göç Örgütü'nün ortak çalışmasından yola çıkılarak yapılan tahmine göre, 206 yılı 40.3 milyondan fazla insan 'modenr köle' olarak tanımlandı.

24,9 milyon insanın fabrikalarda, çiftliklerde, balıkçı teknelerinde ya da genelevlerde zorla çalıştırıldığı, 15,4 milyon insanın da zorla evlendirildiği tahmin ediliyor. 48 ülkede 71 binden fazla kişiyle yapılan röportajla meydana getirilen bu çalışmaya göre, dünyadaki her dört köleden üçü kadın, her dört köleden biri de çocuk... En çok görüldüğü yerler arasında ise Afrika’yı Asya ve Pasifik bölgeleri takip ediyor.

Çalışma raporunda, "Zorla çalıştırılanlar yediklerimizi, giydiklerimizi üretiyor. Çalıştığımız ya da yaşadığımız yerleri temizliyorlar" ifadesi kullanıldı.

İlk defa ortak çalışma yayımlayan üç örgüt, bu duruma engel olunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

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Uluslararası Çalışma Örgütü

özgür yürü vakfı

Uluslararası Göç Örgütü