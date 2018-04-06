Geçen yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenen Sónar Istanbul, ikinci kez Zorlu PSM’de kapılarını açtı. Bu yıl 25’inci yaşını kutlayan müzik, yaratıcılık ve teknolojinin buluştuğu müzik festivalinin İstanbul ayağında konserlerden +D’deki panel, sergi ve atölyelere kadar birçok etkinlik var. Bugün sabaha kadar müzik durmayacak. Kendine güvenen festivalciler bakalım ne kadar dayanacak. Benim geçen yıl ki rekorum 28 saat! Bu süreçte her detayı incelemiştik ancak perde arkasında neler olduğunu görmek çok mümkün olmamıştı. Biz de programda yazmayan ve aslında festivalin büyüklüğünü yansıtan tarafını Zorlu PSM Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uluç Dündar’a sorduk. Uluç Bey sorularımızı hazırlık telaşı sırasında yanıtladı... HT Cumartesi'den Ece Ulusum'un haberi...

Sónar’ın perde arkasında neler olacak, programa yansıtılmayan ama önemli olan detaylar neler?

Sorularınıza yanıt verdiğim sırada sahada büyük hazırlıklar devam ediyor. Özellikle SonarClub adının hakkını verecek ve yaptığımız görsel tasarımla misafirlerimiz kendilerini dev bir kulüpte hissedecek. Studio zaten kendini ispatladı, SonarLab da çok iyi hazırlandı. Amfi’nin, havanın da güzel olmasıyla yine çok keyifli olacaktır.

Festivalin hazırlığı kaç gün ya da saat sürüyor? Festival ekibi kaç kişi?

Son güne kadar etkinlikler sürüyor ama müsait tüm alanlarda kurulumlara çoktan başladık. Hazırlıklar neredeyse 24 saat esasına göre sürüyor, çünkü mekânlarımız Sonar’a özel olarak hazırlanıyor. Kapılar açıldıktan sonra gerçekleşen sahne değişimlerini de hesaba katarsak, çarşamba sabahından sökümlerin sona ereceği pazar akşamına kadar 4.5 gün yani 108 saat süren bir saha çalışması olacak. Kadrolu operasyon ve prodüksiyon ekibimiz 59 kişi. Güvenlik, temizlik, elektromekanik işler için bir o kadar da dışarıdan hizmet alıyoruz. Sonar için 2 günde toplam 12 ekstra prodüksiyon elemanı, ek 95 güvenlik görevlisi, 180 yönlendirme ve akreditasyon kontrol elemanı desteğe geliyor. Yani sadece operasyon ve prodüksiyon için 400 kişi çalışıyor.

Fatboy Slim 6 saat kurum/soundcheck yapacakmış. Neden? Diğer isimlerin nasıl bir hazırlığı var?

Fatboy Slim, büyüklüğü ve tecrübesiyle kendisi gibi çok sağlam bir turne ekibine sahip. En başta özel bir teknik ekipman listesi geldi. Sahneye özel bir gösteri hazırlamışlar. Sesiyle, ışıklarıyla, görüntüsüyle, lazerleriyle apayrı bir iş olacağı aşikâr. Bu kadar büyük bir prodüksiyon için de haklı olarak uzun bir hazırlık süresi istediler ve cumartesi 08.00-14-00 saatlerinde hazırlık için sahne onların. Her sanatçının Sonar için özel hazırlandığını yazışmalarımızda görüyoruz ki sahnelerimizin büyüklüğüne yakışır performanslar yapmanın peşindeler. Biz de bu yıl çok farklı hazırlandık. Örnek vermek için bazı sayılar paylaşayım: SonarClub’da bu sene 180’i robot ışık olmak üzere 238 ışık kullanıyoruz. Görselliği desteklemek için özel bir tasarımla 84m2 LED ekran asıyoruz. SonarLab’in hiç aşağı kalır yanı yok; orada da 90 adet robot ışık var. Festivalin tamamına baktığımızda tüm alanlarda 375’i robot 533 parça ışık, 277m2 LED ekran, 183 hoparlör, 368m truss, 87 motor kullanılıyor. Bu rakamlar ülkemizde bir festival için kullanılmış en yüksek rakamlardır...

‘TEKNİK EKİPMAN LİSTESİ MERAKLANDIRDI’

Sizin kaçırmayacağınız konserler hangisi?

Elbette ben de herkes gibi Fatboy Slim’in büyük gösterisini iple çekiyorum. Booka Shade ve Roosevelt’in SonarClub’da hepimizi çok memnun edecek performanslar sergileyeceklerine eminim. SonarLab’de Lanark Artefax ilginç teknik ekipman listesi, bende büyük merak uyandırdı. Sonar Hall’da Hakanai ve VÖK aynı şekilde...