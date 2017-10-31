43 gün önce kaldırılan TEOG’un yeri hâlâ boş

Sonuçları liselere geçişte kullanılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) kaldırılmasının üzerinden 43 gün geçti. Ancak TEOG yerine gelecek sistem henüz belli değil. Bu yıl TEOG sınavlarına girmeye hazırlanan 8’inci sınıfta okuyan yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ve velileri haftalardır endişeyle yeni sistemi bekliyor ve “Ne zaman açıklanacak?” diye soruyor.
Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz 15 Eylül’de katıldığı bir TV programında “TEOG’un kaldırılması lazım” sözlerinden 84 saat sonra 19 Eylül’de TEOG kaldırıldı. 6 dersten ilk 6’sı birinci dönem, son 6’sı da ikinci dönem olmak üzere toplam 12 sınavın yapıldığı TEOG sınavları liselere geçişte kullanılan yerleştirme puanına yüzde 70 oranında etki yapıyordu.
Kaldırılan TEOG yerine hem Başbakan Binali Yıldırım hem de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bakanlığın 3 model üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu arada MEB tarafından hazırlanan modellerin Cumhurbaşkanlığı tarafından “uygun” bulunmayarak geri çevrildiği ifade edilmişti.
BU HAFTA YENİ TEOG AÇIKLANIR MI?
Aileler ve öğrenciler ise hazırlanan modelin ne olacağını merak ediyor. MEB 147’ye “TEOG yerine gelen sistem nedirve ne zaman açıklanacak?” diye sorduklarında “Merkezi ortak sınavların yerine gelecek yeni sistemle ilgili tarafımıza bilgi ulaşmadığı için resmi açıklamaları takip etmeniz gerekiyor” yanıtını alıyorlar.
Bakanlık da yeni sistemin ne zaman açıklanacağı konusunda tarih veremiyor. Ancak TEOG yerine gelecek sistemin Milli Eğitim Bakanlığı değil, Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık tarafından açıklanacağı da konuşuluyor.
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