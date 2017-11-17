46 yılını 'yanlışlıkla' cezaevinde geçirdi!

65 yaşındaki Jones, yaklaşık 50 yılını hapiste geçirdi, ancak iki hafta önce suçlu olmadığı anlaşıldı. Salı günü görülen mahkemede, 2 bin dolar kefaletle serbest bırakılan adam, mahkemede hiçbir tepki göstermedi, ailesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Independent Gazetesi'nin haberine göre, şu an 65 yaşında olan Jones, 19 yaşındayken Baton Rouge hastanesinde bir hemşireye 2 Ekim 1971 yılında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle, 1974 yılında hapse mahkum edildi.

Jones'un avukatları, hemşirenin tanımlamalarının başka bir Baton Rouge hastanesi otoparkında kaçırılan ancak tecavüze maruz kalmayan bir kadın olayında başka bir erkekle uyuştuğunu iddia ediyor. Aynı kişi 1973'te başka bir kadına tecavüz şüphesiyle tutuklanmış, ancak o zaman silahlı soygun suçundan mahkum edilmişti.

Kanıtların polisin o kişi ile hemşirenin, saldırganı tanımlamasındaki benzerliklerin farkında olduğunu gösterdiği söylendi. "Yine de, devlet bu bilgileri savunmaya sunamadı" denildi. Savcılar, yetkililerin diğer Baton Rouge tecavüzcüleriyle ilgili herhangi bir kanıt sunamadığı iddiasını reddetti. Savcılık, Şubat ayında "Devlet 1971'den 1974'e kadar Baton Rouge'da meydana gelen her tecavüz ya da kaçırma olayını savunma için belgelemek zorunda değildir" açıklamasında bulundu.

Avukatlar, Jones'un hapishanede yeterince uzun süre kaldığını ve kalan yıllarını ailesi ile birlikte geçirmesi gerektiğini söyledi. Avukat Emily Maw, "Bazen mahkemelerin yanlış yaptığını fark etmeleri oldukça uzun zaman alır" dedi.

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