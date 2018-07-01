Yaz dizileri kervanına bu yıl 4N1K dizisi de eklendi. Ödüllü yazar Büşra Yılmaz'ın sinemaya aktarılan kitabı 4N1K ile aşk 2018 yılında dizi projesiyle karşımıza çıkacak. Temmuz ayının başlamasıyla birlikte 4N1K ile aşk ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; 4N1K ile aşk dizisi ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

4N1K DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

Yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel’ın üstlendiği, başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar’ın paylaştığı, 4N1K İLK AŞK dizisi ilk bölümüyle 6 Temmuz Cuma saat 20.00’de FOX TV'de izleyiciyle buluşacak.

Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan, filmleriyle de gişede büyük başarı yakalayan hikayenin dizisi için şimdiden nefesler tutuldu. Geçtiğimiz gün görücüye çıkan dizi afişi ise sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, proje tasarımını Tolga Afşin Kaya’nın üstlendiği yapımın kadrosunda; Bülent Alkış, Zeynep Özder, Emir Benderlioğlu, Beyti Engin, Aybanu Aykut, Hakan Haksun, Firuzan Aydın, Tuğçe Kıltaç ve Meral Asıltürk gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir…