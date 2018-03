5 soruda ABD Başkanı Trump ve porno yıldızı Daniels'ın 'skandal ilişkisi'

- Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump ile yıllar önce cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen porno film yıldızı Stormy Daniels, Trump'a dava açarak bir anda gündeme oturdu.

Daniels 2016'daki başkanlık seçiminden önce Trump'la yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söylüyor.

Sadece ABD basını değil dünya basını da onu konuşuyor. Trump ise, porno yıldızının 2006 yılında başlayan bir ilişkileri olduğu iddiasını reddediyor.

Peki bu hikaye neden bu kadar konuşuluyor? Bilmemiz gerekenler neler?

Stormy Daniels kim?

1979 yılında Stephanie Clifford adıyla Louisiana'da doğdu. Oyuncu olarak girdiği porno film endüstrisinde, daha sonraları yönetmenlik ve metin yazarlığı yapmaya başladı.

ABD'nin ünlü filmleri Kırk Yıllık Bekar (The 40-Year-Old Virgin) ve Kaza Kurşunu (Knocked Up) gibi filmlerde oynadı. Yüzünü Maroon Five müzik grubunun 'Wake Up Call' şarkı klibinden de hatırlayabilirsiniz.

Daniels, 2010 yılındaki kongre seçimlerinde Louisiana'dan aday olmayı düşündüğünü söyledi ancak adaylığının ciddiye alınmadığı gerekçesiyle geri çekildi.

İddiaları neler?

Mesele Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı henüz gözüne dikmediği 2006 yılının Temmuz ayına dayanıyor.

Daniels, bir yardım kuruluşunun Kaliforniya ve Nevada arasındaki Tahoe Gölü yakınlarında düzenlediği golf turnuvası sırasında Trump'la tanıştığını söylüyor.

2011 yılında In Touch Weekly adlı magazin dergisine konuşan kadın, Trump'ın o dönemde kendisini yemeğe davet ettiğini ve otel odasında buluştuklarını anlatmıştı.

Ocak ayında bu röportajın tamamı yayınlandı.

Trump çifti en küçük oğulları Barron'la birlikte

Daniels bu röportajda odaya girdiğinde Trump'ın "pijamaları içinde koltuğa yayılmış televizyon izlediğini" ve daha sonra ikilinin burada seviştiklerini öne sürdü. (Trump'ın avukatı bunu şiddetle yalanladı)

Eğer Daniels'ın iddiası doğruysa tüm bunlar Trump'ın en küçük çocuğu olan Barron Trump'ın doğumundan dört ay sonrasına tekabül ediyor.

İddialar şöyle devam ediyor: Trump Daniels'a onu kendi televizyon şovuna çıkarmayı teklif ediyor. Daha sonra ikili bir "köbek balığı belgeseli" izliyor.

Daniels, belgeseli izledikleri sırada Trump'ın dehşete düştüğünü ve hatta dönüp kendisine "Umarım bütün köpek balıkları ölür" dediğini söylüyor.

Neden medyanın gündeminden çıkmıyor?

Mesele aylardır konuşuluyor ve gündemden çıkacağa benzemiyor.

Ocak ayında Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın avukatı Michael Cohen'ın Ekim 2016'da, yani ABD başkanlık seçimlerinden bir ay önce kadına 130 bin dolar ödediğini iddia ettiğinde, gözler Beyaz Saray'a çevrildi.

Gazetenin yayınladığı makalede, yüklü miktardaki paranın Trump ve Stormy Daniels arasındaki gizlilik sözleşmesinin bir parçası olduğu öne sürüldü. Böylece başkanlık seçimleri öncesinde kadının konuşması engellenecekti.

Beyaz Saray iddialara "Bunlar eski ve seçimlerden önce kuvvetle yalanladığımız haberler" sözleriyle yanıt verdi.

Trump'ın avukatı Cohen de, gazetenin iddialarını yıllardır "tüm tarafların yalanladığını" söyledi.

Ancak Cohen Şubat ayında Daniels'a bu parayı verdiğini kabul etti.

New York Times gazetesine verdiği röportajda Cohen, ne Trump yönetimi ne de seçim kampanyasında çalışanların bu ödemeden haberdar olduğunu, ödemeyi kendi cebinden yaptığını öne sürdü.

Cohen, "Daniels'a yapılan ödeme yasaldı ve kampanyaya bir katkı niteliğinde değildi" dedi.

WSJ'nin makalesi yayınlandıktan kısa süre sonra Daniels , Güney Karolina'daki striptiz kulüplerinde Trump'ın göreve gelişinin yıldönümü için özel turne düzenledi ve Trump'ın seçim sloganına atıfla, adını "Amerika'yı yeniden azgın yap" koydu.

Son gelişmeler neler?

Salı günü Daniels, ikili arasındaki "sus payı anlaşmasını" Trump'ın imzalamadığını öne sürerek, ABD Başkanı'na dava açtı.

Daniels'ın avukatı Michael Avenatti de dava açıldığına ilişkin dosyayı Twitter'dan paylaştı.

Bundan bir gün sonra, Trump'ın Şubat ayında Daniels hakkında yasaklama emri çıkarılmasını sağladığı yazıldı.

İddiaya göre, arabulucu mahkemede çıkan kararla, kadının "ilişkileri hakkındaki gizli bilgileri paylaşması" engellendi.

Çarşamba günü Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders da bir açıklama yaparak "Bu dava tahkim yoluyla zaten kazanıldı ve bunun ötesinde bir şey yok" dedi.

Daniels'ın avukatı ise Beyaz Saray'ın bu yorumlarının "gülünç" olduğunu söyledi.

Trump için sonuçları ne olur?

İddiaların zamanlaması Beyaz Saray'ı zor durumda bırakıyor.

Özellikle de Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahele ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma Trump yönetiminde yaprak dökümüne neden olurken, Beyaz Saray'ın en son isteyeceği şey yeni bir skandalla uğraşmak olur.

Üstelik ABD'nin yakın siyasi tarihi bu skandallara yabancı değil.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Beyaz Saray stajyeri olduğu sırada Monica Lewinsky'le yaşadığı ilişkiyi hakkında yalan söylediği gerekçesiyle görevden alınma riskiyle karşı karşıya gelmişti.

