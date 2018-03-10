TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, turizmciler hem İspanya’dan gelen turist sayısını artırmak hem de Türkiye yerine bu ülkeyi tercih eden harcama düzeyi yüksek yabancı turistleri geri getirebilmek için kolları sıvadı.
Türkiye için turizmde hem kaynak pazar hem de Akdeniz’de en büyük rakiplerden biri olma özelliğini taşıyan İspanya, Türkiye’ye gelmeyen harcama düzeyi yüksek turistlerin en önemli adresi oldu.
Turizmciler bir yandan İspanya’ya kaptırdığı turistleri geri almaya çalışırken bir yandan da Türkiye’ye gelen İspanyol turist sayısının yeniden artıya geçmesi için yoğun çaba gösteriyor.
TÜROB, İspanya turizm pazarıyla ilgili bir araştırma yaparak, beklenti ve öngörüleri ortaya koydu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, geçen yıl Türkiye’ye gelmeyen yabancı turistlerin, Türkiye'nin Akdeniz'deki en büyük turizm rakibi İspanya’nın kazanç hanesine yazıldığını belirtti.
İspanya’nın 2017 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak turist sayısını bir önceki yıla oranla yüzde 8,6 artırdığı ve 81,8 milyon turist sayısına ulaştığına dikkati çeken Bayındır, “Bir diğer rekor ise turizm gelirinde kaydedildi. İspanya, 2017 yılında kişibaşı bin 62 avro harcama ve toplamda 87 milyar avro turizm geliri elde etti. İspanya’da 2016’da kişi başı harcama bin 23 avro, turizm geliri ise 77 milyar avro olmuştu.” ifadelerini kullandı.
GERİLEME DURDU
Bayındır, İspanya’nın Türkiye için rakip olmasının yanında potansiyeli yüksek kaynak bir pazar olduğunu belirterek, 2018 yılında Türkiye'ye gelecek İspanyol turist sayısında bir toparlanma kaydedileceği, düşüş trendinin sona ereceğinin öngörüldüğünü aktardı.
Bayındır, şunları kaydetti:
İSPANYA'DA 5 YILDIZLI OTEL SAYISI ANTALYA'NIN YARISI KADAR
82 milyon turiste ev sahipliği yapan İspanya’da toplam 5 yıldızlı otel sayısının Antalya’nın yarısı kadar olduğunu vurgulayan Bayındır şöyle dedi:
İspanya konaklama kapasitesi 14 bin 659 otel ve 1 milyon 472 bin yatak. Otel yatırımları, bölgesel planlamalar çerçevesinde yapılıyor. Turist sayısındaki istikrarlı artışa karşın, otel sayısında son dört yılda kayda değer ölçüde bir değişim yaşanmadı. Yatak kapasitesi çoğunlukla 3 ve 4 yıldızlı otellerden oluşuyor.
İspanya’da 289 beş yıldızlı otel faaliyet gösterirken, 2 bin 224 adet 4 yıldızlı, 2 bin 473 adet 3 yıldızlı otel bulunuyor. Oteller genellikle oda&kahvaltı bazda hizmet verirken, ‘her şey dahil’ sistemi ise yok denilecek oranda.
Resort bölgesi otellerde ‘yarım pansiyon’ konaklama uygulamalarına rastlamak mümkün olmakla birlikte özellikle Madrid gibi şehir merkezlerinde oteller sadece oda (room only) satış yöntemleri uygulanıyor.
Timur Bayındır, bu durumun, İspanya’da gastronomi turizminin gelişmiş olmasının, bireysel seyahatlerin sayısındaki artışın ve turist başına harcamanın Türkiye'ye göre çok yüksek olmasının ana sebebi olduğunu aktararak, sadece Antalya’da bulunan 405 adet 5 yıldızlı otelde 352 bin yatak olduğu göz önüne alındığında bu durumun daha iyi anlaşılacağını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.