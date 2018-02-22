76 milyar dolar cari açık turizm ile kapatılabilir

Türkiye’nin her bölgesinin turizm destinasyonu haline getirilerek turizm çeşitliliğinin artırılması halinde 50 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm gelirinin yakalanmasının mümkün olduğunu belirten Çakmak, “Ülke turizmiyle birlikte TÜRSAB üyeleri, çağdaş dünyanın teknolojisini kullanarak yenilikçi projelerle 2050’li yıllara hazırlanmalı. Ülkemizin geleceği turizmde ve biz turizmcilerdedir. 76 milyar dolar cari açığı bizler kapatabiliriz. Her yıl ülke ekonomisine de 30 milyar dolar rezerve bırakabiliriz” dedi.
Türkiye’nin en ücra köşelerinin bile turizme açılabilme potansiyeli olduğunu belirten Emin Çakmak, milli turizm kanunu, milli seyahat sigortası, milli seyahat portalı ve global tur operatörleri ile turizm seferberliği başlatacaklarını söyledi. Ülke turizminin 2050’li yıllara hazırlanması gerektiğini, bunun için çarenin Türkiye içinde ve milli çözümlerde olduğunu söyleyen Emin Çakmak, tüm turizm paydaşlarının tek çatı altında güç birliği yapması gerektiğini vurguladı.
Çakmak, “Türkiye’deki mevcut turizm çeşitliliğinin Anadolu’ya yayılarak yelpazenin genişletilmesi mümkün. Tüm havayolu şirketleriyle iş birliği yapılarak ülkemizin en az 5 noktası daha uluslararası merkez havalimanı konumuna getirilmeli. Değişik şehirlerimizde kültür, alışveriş vb. festivallerin düzenlenmesi teşvik edilerek iç turizmin canlanması sağlanabilir. 2023 yılına kadar İpekyolu Orient Express Tren turizmi ile İstanbul-Kars ve İzmir-Mardin arası tüm illerimiz kültür ve gastronomi turizmi destinasyonu olarak kalkındırılabilir. İstanbul’dan hareket ederek Karadeniz kıyıları ve İstanbul’dan hareket edip Ege, Akdeniz ve KKTC kıyıları gemi turizmine açılabilir. Ayrıca, 100 yeni golf sahası yapılması için gerekli destek verilerek Türkiye çok rahat bir şekilde dünyanın 1 numaralı golf destinasyonu haline getirilebilir. Bunlar ve benzeri turizm politikaları ile yaklaşık 50 milyon kişinin iç turizmde hareketlilik yaratması sağlanabilir. Dış turizm kadar iç turizmin de canlandırılmasıyla Türkiye turizm pastasından hak ettiği payı çok rahat alabilir” dedi.
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