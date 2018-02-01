İnternet üzerinden yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini yasal olmayan yollarla elde ederek para karşılığı satan şebeke çökertildi.
İHA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları web sitesi üzerinden yasal olmayan yollarla temin ettikleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait isim, kimlik numarası, adres ve telefon numaralarını para karşılığı satan bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin aralarında üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik, telefon ve tapu bilgilerini veri tabanını kurdukları internet sitesi üzerinden abonelik karşılığı çeşitli kişilere pazarladıkları belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenlenen operasyonla yaklaşık 50 milyon vatandaşın kişisel verilerini para karşılığı satan Yusuf K. ve Hakan K.'yı suçüstü yakaladı.
EV KİRASINI VE ÇOCUKLARININ ÖZEL OKUL TAKSİDİNİ ÖDEMİŞ
Sitenin kurucusu ve sahibi olan Yusuf K.'nın evinde ve aracında yapılan aramalarda verilerin depolandığı 11 adet hard disk, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bu tabancalara ait 15 adet mermi, gaz maskesi, rambo bıçağı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet telefon ve çeşitli dokümanlar ile birlikte toplam 35 materyal ele geçirildi. Sitenin yöneticisi olan Hakan K.'nın iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda ise 1 adet bilgisayar kasası, 2 cep telefonu, 1 adet akıllı saat, 15 adet hard disk, 5 adet sim kart, 7 adet DVD ve çeşitli dokümanlar ile birlikte toplam 57 materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan Yusuf K.'nın emniyetteki sorgusunda, pazarladığı veriler karşılığında 8 ayda 100 bin liranın üstünde gelir elde ettiğini, bu gelirle evinin kirasını ve iki çocuğunun özel okul taksitlerini karşıladığını belirttiği öğrenildi. Çok sayıda üst düzey devlet görevlisine ait kişisel bilgilerin de yer aldığı sitenini ise alınan mahkeme kararı ile erişime engellendiği bildirildi.
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