50 yaşına giren Jimmy Kimmel, kendisine gelen olumsuz yorumları ünlülere okutturdu

Jennifer Lawrence, Kim Kardashian ve Chris Hemsworth gibi ünlüler, Twitter kullanıcılarının Kimmel'e savurduğu hoşnutsuz tweetleri okumaya başladı. Videoda, Jon Stewart, Stephen Colbert, Myke Tyson ve David Letterman gibi isimler de yer aldı. Jennifer Lawrence ve Jon Stewart, oyuncu ve komedyen Jimmy Kimmel hakkındaki tweetleri okurken komik görüntüler ortaya çıktı.

Jimmy Kimmel