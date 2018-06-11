Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine geçen ocak ayında bisiklet kullanımının özendirilmesi için "bisikletli adam" heykeli dikildi. Aynı zamanda ilçenin en yaşlı bisiklet kullanıcısı olan 76 yaşındaki İsmail Zengin'in birebir görünümünde oluşturulan heykel, vatandaşları da memnun etti.

52 YILDA 3 BİSİKLET DEĞİŞTİRDİ

İHA'nın haberine göre 7 torun, 7 çocuk sahibi emekli itfaiye amiri İsmail Zengin, 52 yılda 3 bisiklet değiştirdiğini, şu andaki bisikletini ise 33 yıldır kullandığını belirtti. Zengin, heykelinin dikildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu benim üçüncü bisikletim. 1985 yılında bu bisiklet almıştım. Önceki çalınan bisikletimin peşine bunu teras kattan indirmiştim.

Toplu taşıma aracına binmiyorum. Sadece bisiklete, devamlı bisiklete biniyorum. Nereye gitsem bisiklete biniyorum. Ayağım ağrıyordu. Aile doktorumuz bisiklete binmem tavsiyesinde bulunmuştu. 1985 yılından beri aynı bisiklete biniyorum. Bisikletimi çok seviyorum. Benixm hayatım bu, pazara, parka, mezarlığa bununla giderim. Her yere bununla gidiyorum” diye konuştu.

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