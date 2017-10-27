ABD'nin 1963 yılında suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy dönemine ait belgelerin açıklanmasıyla, bu belgeler arasında pek çok farklı isme dair bilgiler de gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Küba lideri Fidel Castro'ya yönelik geçmişte de ortaya atılan suikast planları yeniden gündeme geldi.

1959'un sonuyla 1960'ın başında, Castro'ya karşı suikast planlarının yapıldığı da belgelerde yer aldı. CIA tarafından örtülü olarak Kenndey döneminde başlatılan Mongoose Operasyonu, Castro rejimini düşürmeye yönelik koordine edilmiş olarak biliniyordu, ancak yıllardır gizemini koruyan konunun ayrıntılarının farklı olduğunu gösteriyor.

Washington Examiner'a göre, Küba liderine yönelik suikast girişiminde 5 farklı plan yapılmış: Bunlardan biri patlayan bir deniz kabuğu, dalışı seven Castro'ya zehirli dalış kıyafeti vermek, yalnız bir tetikçi ayarlamak, gıda zehirlenmesine neden olan ilaçlar ve Castro'nun bedenini ölü ya da diri getirene ödül vermek...

Notlardan birinde, Castro'u vurması için çete lideri Sam Giancana ile gizli bir anlaşma yapıldığı ihtimali de bulunuyor.

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