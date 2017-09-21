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550 milyon yıllık fosilin sırrı

70 yıl önce keşfedilen ve 550 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen fosilin, hayvan fosili olduğu ortaya çıktı

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Bilim insanları, 1947 yılında keşfedilen ve 550 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen canlı fosilinin, hayvan fosili olduğunu açığa çıkardı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Avustralya’nın güneyinde jeolojist Red Sprigg tarafından keşfedilen ve Dickinsonia adı verilen organizma fosilinin, mantar, liken ya da denizanası olabileceğine dair birçok teori bulunuyordu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde yapılan son araştırmada, Dickinsonia’nın yaklaşık 540 ila 580 milyon yıl önce bütün okyanuslarda yaşayan ve genelde yumuşak gövdeli birçok canlının bir araya geldiği bir küme olduğu ortaya çıktı. Söz konusu organizmanın gelişimi için bir bilgisayar modeli oluşturan ve daha sonra bu modelin nasıl büyüdüğünü modelleyen araştırmacılar, böylece Dickinsonia’nın bir hayvan olduğuna dair hipotezleri kanıtlamış oldu.

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