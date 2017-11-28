57 Pakistanlı göçmeni bodruma kapattılar

İstanbul’da, uluslararası insan kaçakçılığı yapan çete üyeleri tarafından, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde elleri ve ayakları zincirle bağlanarak bir binanın bodrumuna aç ve susuz bırakılan Pakistan uyruklu 57 göçmenden birisi kurtularak bina dışına çıkmayı başardı. Pakistan uyruklu göçmen durumu Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bodrum katına yapılan baskında 57 Pakistan uyruklu göçmen kurtarıldı.
ÇETE ÜYESİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Pakistan uyruklu 57 göçmeni zincirleyerek bodrum katına terk eden insan kaçakçısı çete üyesi Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Çetenin Türkiye’deki yapılanmasının çökertilmesi için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Çete üyelerinin, göçmen kaçakçılarını Avrupa ülkelerine götürdükten sonra 10 bin Euro para almak için anlaştıkları öğrenildi.
Kaçakçılık piyasasında “Havala” denilen bu yöntemle çete ile anlaşan göçmenler, İstanbul’a gelince çetenin, “Hadi ailenizi arayıp Avrupa’ya geldiğinizi söyleyin” baskısıyla karşılaştı. Avrupa’da olmadıklarını bilen göçmenler ailelerini aramayı reddetti. Çete üyelerinin ailelerini aramadıkları için göçmenlere işkence yaptığı öğrenildi.
‘BURADA 150’DEN FAZLA KİŞİ VARDI’
Göçmenlerin kurtarılışına tanık olan Kadriye Pekaz, “Burada 150’den fazla kişi vardı. Pencereden baktık, silahlar atıldı. Pakistanlılarmış herhalde o pencereyi kırdılar. Bir tane adam başlarıymış her zaman gelip bunlardan para alıyormuş. Para alamadıkları için hepsini dövmüşler” dedi. Mültecilerin kurtarılması sırasında büyük bir kargaşa çıktığını söyleyen Neşe Pekaz ise “Polisleri biz çağırdık. Hatta ‘Kalabalık bir ekiple gelin’ dedik. 10-15 kişinin açlıktan öldüğünü duyduk. Götürülüp bir yerlere atıldığını söylediler. Zincirlenmişler birbirlerine, hatta orada bir avuç anahtar da çıktı” diye konuştu.
‘HAVALA NEDİR?’
Kaçakçılar ile göçmenler bir fiyat üzerinden anlaşma yapıyor. Kaçakçılar göçmenleri istediği ülkeye gönderince, göçmenler ailelerini arayarak, istedikleri ülkeye gittiklerini söylüyor ve bunun üzerine çete üyeleri göçmenlerin ailelerinden anlaşmış oldukları parayı alıyor. Bu sisteme ‘havala sistemi’ deniliyor.
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