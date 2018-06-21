Habertürk, Türkiye’nin “denetimli serbestlik” bilançosuna ulaştı. Mahkemelerin şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında verdiği ceza ve tedbirlerin toplum içinde denetiminin ve takibinin yapılması, bu kişilerin iyileştirilmeleri, yeniden sosyalleştirilmeleri için ihtiyaç duyulan her türlü hizmetin verilmesi amacıyla denetimli serbestlik sistemi uygulanıyor.

Sistemle, yükümlülerin tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, cezaevi dışında da izlenmesi, mağdurların zararlarının giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması amaçlanıyor. Denetimli serbestliğe ilişkin çalışmalar, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre:

- Türkiye’de halen toplam 583 bin 83 kişi denetimli serbestlik uygulaması kapsamında takip ediliyor. Bunların 18 bin 834’ü 18 yaş altındaki çocuklardan oluşuyor.

- 379 bin 100 kişi, mahkemelerce konulan yurtdışına çıkış yasağı ve karakolda imza gibi adli kontrol uygulaması kapsamında bulunuyor.

- 96 bin 355 kişi, iyi halden koşullu salıverilme sonrası denetim sürecinde yer alıyor.

- 25 bin 882 kişi, aldıkları adli para cezası karşılığında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılıyor.

- 62 kişi ev hapsinde buluyor.

- Uyuşturucu kapsamındaki suçlar nedeniyle 60 bin 476 kişi hakkında tedavi ve denetimli serbestlik uygulanıyor. Bunların 3 bin 124’ü çocuk.

- Denetimli serbestlikle cezanın infazı: 95 bin 767 kişi

- Mükerrerlere (suçunu tekrarlayanlar) özgü denetimli serbestlik: 11 bin 199 kişi

- Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma: 3 bin 989 kişi

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması: 533 kişi

- Erteleme süresinde denetimli serbestlik: 377 kişi

- Etkin pişmanlık: 1013 kişi

- Çocukların denetim altına alınması: 336 kişi