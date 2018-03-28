Eskişehir, Kocaeli ve Bursa’daki ‘Sessiz vurgun’un boyutları mağdurların bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre geçen yıl işitme engellilerle iletişime geçen Ömer Ç., İsmail A., Altan B., Fatih B., İbrahim D. ve işitme engelli tercümanı Bülent A. “İşitme engelliler yararına şirket kurduk. Yüksek kâr payı ve hisse vereceğiz” dedi. Şebeke üyeleri, ağlarına düşürdüğü 13 işitme engelliye değişik bankalardan toplam 550 bin liralık kredi çektirdi. Kurbanlar, paraları banka dışında güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada elden teslim etti.
JAPONYA’DAN 130 BİN DOLAR
Bu sırada kendisi de işitme engelli olan şebeke üyesi Ömer Ç., önceden tanıştığı ve Japonya’da bir işitme engelliler derneğinin başkanı olan Yoichi Fujiyama ile de internet üzerinden görüntülü görüşme yaptı. Şirket kurduğunu ve yüksek kâr payı verdiklerini anlatan Ömer Ç. Fujiyama’yı da ikna etti. Bunun üzerine İstanbul’a gelen Fujiyama, yanında getirdiği 30 bin doları Ömer Ç.’ye verdi. Bir süre sonra ise bu kez Ömer Ç. Japonya’ya gidip buluştuğu dernek başkanının 3 kişiden topladığı 100 bin doları aldı. Paraları toplayan 6 kişi ortadan kayboldu.
Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar hukuk mücadelesi başlatmak için bir araya geldi. Fujiyama da diğer mağdurlarla irtibat kurarak başından geçenleri çektiği video ile anlattı. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusu yapan mağdurlardan Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün eski Başkanı İslam Yılmaz, tercümanı aracılığıyla yaşadıklarını Habertürk’e anlattı. Yılmaz “Bize şirket kurduklarını ve yüksek kâr payı ile hisse vereceklerini söylediler. Bankadan parayı çekip verdiğimde almadılar. Parayı banka dışında kameraların olmadığı bir yerde aldılar. Herkes parayı teslim ettikten sonra ortadan kayboldular. Şimdi bir araya geldik. Suç duyurusunda bulunacağız. İşitme engelliler dikkatli olsun” uyarısında bulundu. 13 mağdura tercümanlık yapan Türkiye Sağır Sporları Federasyonu’nun eski tercümanı Münevver Öztopçuoğlu, Fujiyama’nın da dava açılması durumunda müdahil olmak istediğini söyledi.
‘ALTIN BORSASI’
Dolandırıcılara 130 bin TL kaptıran Japon Yoichi Fujiyama, diğer mağdurlara gönderdiği videoda yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ömer Ç. ile Gaziosmanpaşa’da buluştuk. ‘Kelebek’ isminde bir altın borsası kurduklarını ve faizle para vereceklerini söylediler. Ömer Ç. yemin etti, Kuran’a el bastı. Aldığı parayı faiziyle geri vereceğini söyledi, 30 bin dolar verdim. Daha sonra Japonya’ya geldiler. Fatih, Ömer ve Bülent Japonya’ya geldiğinde sohbet ettik. Onları işitme engellilerle buluşturdum. Borsayı onlara da anlattılar. 100 bin dolar daha alıp Türkiye’ye döndüler. Evlerimize icra geldi. Ben de Türkiye’ye geldim. Ömer’i aradım ama bulamadım. Her yerde arıyorum hâlâ.”
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