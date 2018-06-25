SP, renkli kampanyalarıyla dikkat çekmişti

Seçime Millet İttifakı içinde giren Saadet Partisi, umduğunu bulamadı. Anadolu Ajansı’nın verilerine göre SP yüzde 1.40 oy

oranında kaldı. İstanbul’dan 131 bin, Ankara’dan 44 bin, Konya’dan ise 28 bin oy çıkardı. CHP listesinden aday olan 6 isimden

Nazır Cihangir İslam İstanbul 3’üncü Bölge 9’uncu sıradan, akademisyen Hüseyin Emre Bağcı İstanbul 1’inci Bölge 11’inci

sıradan, Abdülkadir Karaduman ise Konya 2’nci sıradan seçilmeyi başardı.



‘DAHA İYİSİNİ BEKLERDİK’



Partinin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da sandıktan beklediği oy oranına ulaşamadı. Yüzde 0.91 oranında

kalan Karamollaoğlu yaklaşık 400 bin oy aldı. Karamollaoğlu’nun eşiyle birlikte oy kullandığı Çankaya Lisesi’deki 1067 numaralı sandıktan kendisine sadece 2 oy çıktı. Karamollaoğlu, “Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur” dedi.





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