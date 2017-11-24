İzmirli 7 aylık Hüseyin Can Çetin'den müjdeli haber! Hüseyin Can'a karaciğer bulundu

7 aylık Hüseyin Can karaciğer nakli bekliyordu. Müjdeli haber canlı yayında geldi.
Habertürk Tv'den Gülçin Ayçe'nin haberine göre; Ege Üniversitesi'nde acil bir şekilde nakil bekleyen bir çocuk için çağrıda bulunuldu. Amaç ise Hüseyin Can'a can katmaktı...
Sosyal medyada bu duyurunun yapılmasının ardından halk seferber oldu, aileye organ nakli için başvurmaya başladılar. Umutlu haberler de gelmeye başladı.
İTFAİYE ERİ HÜSEYİN CAN İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU
Hüseyin Can'ın dayısı Aydın Yenilmez, "Biraz önce haber geldi, kurul onaylamış. Diğer hastaneye gönderiliyormuş, onay çıkmış. Hazırlıklar başladı, inşallah bugün ya da yarın ameliyata alırlar. Sekiz saatlik bir operasyon olacak. Herkesin dualarını bekliyorum. Teşekkür ediyorum, gerçekten duyarlı insanlar varmış. İnsanlar isimlerini vermek istemiyor. Bu kişiler ya kan tahlillerinde takıldı ya da karaciğer uymadı. Ama en sonunda bir kahramanımız çıktı. Bunu şan şöhret için yapmadığını o yüzden de ismini vermek istemediğini söyledi. 40 yaşlarında itfaiyeci bir abimiz gönüllü oldu ama ismini vermek istemedi.
"'ÇOCUK DAYANAMAZ' DEMİŞLERDİ"
Bize, 'çocuk dayanamaz' demişlerdi. 'Yine de umudunuzu kesmeyin' dediler. Biz umudumuzu kesmedik, paylaştık. Arkadaşlarımız da çok yardım etti.
İLK BELİRTİ SARILIK
Üçüncü çocuk olan Hüseyin Can'ın ilk belirtileri sarılık ile başladı. Manisa'da özel bir hastaneye gittik, ordan Celal Bayar Üniversitesi'ne ardından da Ege Üniversitesi'ne gittik. Yoğun bakıma alınan Hüseyin Can'ın tedavileri sürdü. En son karın bölgesi şişmeye başladı. Karaciğerinin görevini yerine getiremediğini söylediler, 'karaciğer nakli lazım' dediler. Biz de insanlarla paylaştık. Türkiye'nin her yerinden aradılar. Telefonlar kilitlendi, Samsun'dan Rize'den Kıbrıs'tan her yerden aradılar" dedi.
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