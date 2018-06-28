ABD’nin California Eyaleti’nde yaşayan 7 yaşındaki Ryan Hickman isimli çocuk, 3.5 yıldır geri dönüşüm için atık topluyor. Kendi adını taşıyan bir şirketi var: Ryan’s Recycling Company. Bugüne dek 21 bin dolar kazanmanın yanı sıra binlerce atığın geri dönüşümünü sağlayan Ryan, “Herkes yapabilir” diye konuştu. CNN’in haberine göre, çok küçük yaşta doğa için bir girişim başlatan Ryan, bu zamana kadar 2 milyon şişe ve tenekenin geri dönüşümünü sağladı. Bu süreçte de 21 bin dolar kazanan küçük çocuk, bu fikri California’daki rePlanet Geri Dönüşüm Merkezi’nde (rePlanet Recycling centre) edindi. Dönüştürülmeyen atıkların insanları ve hayvanları hasta edebileceğinden çok etkilenen Ryan, bunu bir misyona dönüştürdü.

ÇÖP KAMYONU ALMAK İSTİYOR

Gazete Habertürk'ün haberine göre Deniz canlılarının korunması için kurulan Pasifik Deniz Canlıları Merkezi’nin (Pacific Marine Mammal Centre) gençlik elçisi seçilen Ryan, işi büyüttü ve kendi şirketinin CEO’su oldu. Şimdiye kadar yaklaşık 50 müşterisi bulunan Ryan’ın, kazandığı 21 bin doları üniversite eğitimi için harcayacağı öğrenildi. Ryan, kendisine bir çöp kamyonu almayı da hedefliyor.