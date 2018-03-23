Muş'un Korkut ilçesinde 110 yaşındaki Abdülaziz ile 85 yaşındaki Emine Arat'ın 71 yıllık evlilikleri gençlere örnek oluyor.

AA'nın haberine göre İçboğaz köyünde yaşayan Abdülaziz ile Emine Arat çiftinin 12 çocuk ve 67 torunu bulunuyor.

Abdülaziz Arat, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini çok sevdiğini ve onu kırmamaya çaba gösterdiğini söyledi.

Emine Arat ise eşiyle severek evlendiklerini anlatarak "Eşim bugüne kadar hiç beni kırmadı. Çok sıkıntılar yaşamamıza rağmen hala bir birimizi seviyoruz. Biz hep gençlere örnek olmaya gayret gösterdik. Bugüne kadar tatsız bir olay yaşamadık çünkü evlilik kutsal bir müessesedir." dedi.

Arat çiftinin çocukları Kemal Arat da anne ve babasının 71 yıldır evli olduklarını söyledi.

Anne ve babası arasında hiçbir zaman sorun görmediğini belirten Arat, "Babam 110 yaşında, annem çocuklarından çok ona ilgi gösteriyor, sahip çıkıyor. Birbirlerini seviyorlar. Hiçbir zaman aralarında bir sıkıntı, sorun olmadı. Bize örnek oluyorlar." diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER