72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli merkezli 72 ilde eş zamanlı düzenlenen akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonunda 112 kişi gözaltına alındı. 803 akaryakıt istasyonu, 10 akaryakıt dağıtım şirketi ve 3 otomasyon yazılım firmasında bulunan çeşitli evraklara el konuldu.

HabertürkHaber Merkezi'nden Can Aktan'ın haberine göre; Kocaeli̇ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 72 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonunda 112 kişi gözaltına alındı. ‘Vurgun' adı verilen operasyonun merkezindeki firmaların 600 milyon liralık vergi kaybına yol açtıkları iddia edildi.

YAZAR KASALARA MÜDAHALE

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği ve böylelikle ithal edilen akaryakıtın dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar tarafından faturasız olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Ayrıca düzenlenen faturaların ise şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satıldığı ve bu yöntemler ile tahmini olarak devletin 6 aylık dönemde en az 600 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre 803 akaryakıt istasyonu, 10 akaryakıt dağıtım ve 3 otomasyon yazılım firmasında yapılan aramalarda çeşitli evraklara el konuldu. Şirketlerin dijital verilerini de inceleyen ekipler, Kocaeli'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 1 kişiyi satış verilerini silmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların ifade alma işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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