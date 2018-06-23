Makedaonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan epilepsi hastası Betim Sejfullaji'nin (8) tedavi masrafları, Düzce Üniversitesi tarafından karşılandı. Tedavi için aile, oğlunu Düzce'ye getirdi.

Bir derneğin Düzce Şubesi'nin Üsküp'te engelli öğrencilerin rehabilite edildiği bir okula yaptığı malzeme yardımı kampanyasına katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Neriman Sejfullaji ile karşılaştı. Neriman Sejfullaji, oğlu Betim'in epilepsi hastası olduğunu ve genetik bazı testlerin yapılması gerektiğini ancak Makedonya´da bunun mümkün olmadığı iletti. Bunun üzerine Betim Sejfullaji´nin tedavi masraflarının karşılanması ve gerekli genetik testlerin yapılması için Düzce'ye getirilmesi teklif edildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Teklifi kabul eden Betim, annesi Neriman Sejfullaji ve babası Adnan Sejfullaji, genetik testler için Düzce'ye geldi. Düzce Üniversitesi'nde Betim Sejfullaji´nin genetik testleri için gerekli olan tedavi süreci başlatıldı.

Konu hakkında bilgi veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Belediye Başkanımız ile birlikte Makedonya Üsküp ziyaretimizde engelli çocuklarımızın rehabilite edildiği bir okula gittik ve orada yardıma ihtiyacı olan çocuklarımıza burada toplanan malzemeleri götürdük. Betim ile yolumuz orada kesişti. Annesi ile diyalog kurduk ve bir genetik probleminin olabileceğini, gelişimi ile ilgili bazı sorunlarının olduğunu ancak Makedonya'da bu imkanların bulunmadığını söyledi. Biz de Başhekimimiz ile birlikte hastanemiz imkanları ile ülkemizin imkanlarıyla ve sponsorlar sayesinde bu genetik testlerin tamamını burada yapabileceğimizi ve çocuğumuzun 8 yaşına gelene kadar bilemediğimiz problemlerinin neler olabileceğini ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Dün akşam geldiler, bugün uğurlayacağız. Hastanemizde misafir ediyoruz. Ülkemizin sosyal devlet olduğunu, ülkemizin tüm olanakları ile sağlıktan, sosyal hizmetler noktasına varıncaya kadar ne kadar gelişmiş olduğunu güzel imkanların olduğunu da görmüş olduk. Umuyoruz ki Betim'i sağlıklı bir yaşama uğurlayacağız" dedi.

Betim'in annesi Neriman Sejfullaji ise "Betim ilk başlarda konuşamıyordu. Daha sonra konuşmaya başladı. Biz 2013 yılında doktora gittik ve Betim'in epilepsi hastalığı olduğunu öğrendik. Tedavi arıyoruz. Sonra doktorumuz bize genetik testler yapmak istedi ancak ama bu olanak Makedonya'da yok. Biz yurt dışında alalım istedik. Daha sonra kısmet oldu ve Nigar Hanım'la görüştük. Daha burada genetik testler için harekete geçtiler. Bu genetik testlerin Makedonya'da yapılması imkansız. Sadece yurt dışında yapılıyordu. Biz Düzce'ye geldik." dedi.

Düzce'de 1 gün misafir edilen Betim Sejfullaji, genetik testler için gerekli kan alımı ve tedavisinin ardından Makedonya'ya uğurlandı. Test sonuçlarına göre Betim Sejfullaji'nin tedavisine devam edileceği belirtildi.