Edirne’nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddiasıyla hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuğun annesi ve doktoru konuştu. Acılı anne, "'Bakkala gideceğim' dedi. 5 dakika sonra eli ayağı ters geldi" dedi.
İHA'nın haberine göre olay dün sabah saatlerinde, Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana geldi. 8 yaşındaki C.C.K mahallede bulunan metruk bir evde uyuşturucu madde bonzai içtiği gerekçesiyle önce Keşan Devlet Hastanesi'ne ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her ihtimalle karşı müşahede altına alınan çocuğun yarın taburcu olması bekleniyor. Çocuğun annesi Kezban K. çocuğa uyuşturucu maddenin mahalledeki bir çocuk tarafından verildiğini ileri sürdü.
"BEŞ DAKİKA SONRA ELİ AYAĞI TERS GELDİ"
Olay anını anlatan anne Kezban K, "Benim çocuğum zaten kalp hastası, zihinsel özürlülüğü var. Olayın olduğu zaman evdeydi ‘Bakkala gideceğim’ dedi. Ben de evde bebeğimi emziriyordum. O gitti bakkala beş dakika sonra eli ayağı ters geldi. Bir çocuk onu almış yanına. Oğluma bonzai içirmiş, bir de bana eve getirdi onu. Bana dedi ki ‘Abla çocuğun bonzai içti.’ Dedim ‘Sen çocuğa nasıl bonzai verirsin’ Zaten ona vurdum. Sonra ambulans çağırdık, ambulans geldi" dedi.
Acılı anne olayla ilgili sitemini getirirken, "Yazık günah değil mi? Kaç kişi öldü Keşan'da bonzaiden? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bir liraya satıyorlar sokaklarda bonzaiyi. Zaten eşim cezaevinde. Edirne Kapalı Cezaevinde yatıyor. 4 tane çocuğum var, üç okula gidiyor bir tek dün yollamadım çocuğu okula. O da bu olay geldi başımıza. En büyük çocuğum spastik özürlü bu desen zihinsel kalp ameliyatı oldu" ifadelerini kaydetti.
"TAKİPLİ VE RAPORLU BİR HASTA"
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı, konuyla ilgili bilgi vererek, "Dün Keşan'da 8 yaşında Haziran 2010 doğumlu bir hasta için arandık. Hastanın sentetik uyuşturucu olarak sınıflandırılan bonzai benzeri bir madde verildiği, Keşan Devlet Hastanesi'nin acil biriminde ilk müdahalesini yapıldığı, hastanın şuur kaybı olmadığı fakat yoğun bakım ünitesi olan birimde bir süre takip edilmesi gerektiği belirtildi. Yeniden hastanın sevkini istedik. Hasta bize dün öğlen saatlerinde ambulansla getirildi. Hastayı gördüğümüzde hasta orta düzeyde zeka özürlülüğü olan, takipli ve raporlu bir hasta. Madde teması ile ilişki olarak hastanın bize geldiğinde şuuru açıktı. Genel durumu kötü değildi. Biz tabi tedbiren yine de yoğun bakıma yatırdık. Hastanın analizlerini aldık" dedi.
"HERHANGİ BİR KLİNİK YAN ETKİSİ YOK"
Çocuğun şuanda herhangi bir sorununun olmadığını, izlenme süresinde olduğunu belirten Samancı, "Ailenin verdiği bilgiye göre, oturduğu yerin hemen karşı tarafındaki metruk bir yerde uyuşturucu bonzai diye isimlendirilen bir maddenin çocuğa verilmiş olduğu şüphesiyle geldiklerini söylediler. Hastanın yaklaşık 24 saat yakın bir izleme süresinde patolojik herhangi bir unsura rastlamadık. İlk geldiği sırada kalbinde bir sorun tespit ettik. Daha sonra çocuğun cerrahi müdahale ile düzeltilmiş bir kalp sorunu olduğu, bu kalp sorununun doğumsal bir hastalık olduğu ve düzeltilmiş olduğu ve patolojik bulgusununda buna bağlı olduğunu düşündük. Hastanemizde başhekimlik ile temasa geçerek başka bir uyuşturucu madde olmasın diye hastanın şu anda genel durumu iyi. Uyuşturucu madde ile ilgili beklediğimiz herhangi bir klinik yan etkisi yok, takip ediyoruz. Sonuçlar çıktıktan sonra tekrar değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.
8 yaşındaki C.C.K’nin yarın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'nden taburcu olması bekleniliyor.
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