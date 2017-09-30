800 çocuğun ilk filmi ‘Ayla’ oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçen yıl başlattığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin destek verdiği “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın” kampanyasına politika ve sanat dünyasından destek geldi.

Kampanyanın Emek Sineması’nda gerçekleştirilen tanıtım ve açılış toplantısına katılan Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sanatçılar Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit , Altan Erkekli, Tamer Karadağlı, Ali Sunal, Birol Güven, Wilma Elles, Şoray Uzun, İsmail Hacıoğlu, Sinem Öztürk ve Caner Kurtaran projeye destek verdi. Bu kapsamda 800 öğrenci hayatlarında ilk kez Grand Pera Emek Sahnesi’nde sinemayla tanıştı, Türkiye’nin Oscar aday adayı ‘Ayla’yı izledi.

Film, 1950’lerde Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerinden Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hikâyesini anlatıyor.

‘1 MİLYON ÖĞRENCİ’

Hedefi 1 milyon öğrenciyi ilk kez sinema kültürüyle tanıştırmak olan projenin ev sahibi olan Grand Pera’da, konuyla ilgili bilgi veren Emek Sanat ve Kültür Vakfı (ESKV) Genel Müdürü Remzi Buharalı, “Bugün çocuklarımızın, ilk sinema deneyimlerini Emek Sahnesi’nde yaşamasından ve onların gözlerindeki mutluluğu görmekten çok büyük keyif aldık” dedi.