Fatih Süleymaniye’deki Şemsettin Gürani Sokak’ta yer alan dini yapı, 11-12. yüzyıl Bizans dönemi kiliselerinden. Tarihi yapı, Fatih Sultan Mehmed’in hocası ve İstanbul’un ilk müftüsü olan Molla Gürani tarafından 1484’te camiye dönüştürüldü.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Vefa semtinde bulunan, 1833’te meydana gelen yangınla harap hale gelen ve çeşitli dönemlerde onarılmaya çalışılan cami, uzun süredir kaderine terk edilmişti. 600 GÜN SÜRECEK Molla Gürani Camii, önümüzdeki günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilecek.
İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Molla Gürani Camii’nin 2017 yılının son günlerinde kurul kararları alınmıştı. Biz de ihalesini yaptık. İhale geçtiğimiz hafta neticelendi. Bir firma ile sözleşme yapılarak 23 Mart günü yer teslimi yapıldı. Firma orada onarım çalışmalarına başlayacak. Yaklaşık 600 günlük bir süre verdik. Bu da 2019’un sonları, 2020’nin ilk aylarına tekabül ediyor” dedi.
BİZANS KİLİSESİYDİ
Yapının tarihçesi hakkında bilgi veren Sarı, “5. yüzyıla ait olduğu, oradaki birtakım tuğlalardan tarihlenebilmekte. Bugünkü yapının da 11-12. yüzyıla ait olduğu öngörülüyor. Tarihi çok eskilere giden bir esere dokunacaksınız. Onun hayatına hayat katacak, ömrünü uzatacaksınız. Buna dokunmak, bunu restore ediyor olmak, görev almak bile başlı başına bir insan, fani için çok önemli hususlar. Daha sonraki dönemde, Molla Gürani, Fatih döneminde burayı camiye çevirmiş. Minare eklenmiş, mihrap için bir niş açılmış. Daha sonraki dönemlerde niteliksiz yapılar yapılmış.
Çimento sıvalar yapılmış. Bunlardan arındırılarak, eski eserde olması gereken Horasan sıvası uygulanarak restorasyon inşallah 600 günün sonunda tamamlanarak, çok önemli bir eser olan, korumamız gereken, sadece İstanbul’un, Türkiye’nin değil, dünya kültür varlığı olan bu eserin daha uzun yıllar yaşatılması için bu çabalar harcanacak ve sonunda güzel bir restorasyon ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.
DÖRT YANI OTOPARK
Cami yapısı, 4 cephesi açık olmak üzere ana kütle ve avludan oluşuyor. Dört bir tarafı otoparka çevrilmiş durumda olan tarihi caminin restorasyon kapsamında çatısındaki kiremitler kaldırılacak. Binanın yalıtımı, sıvalarda raspa, mikroenjeksiyonda güçlendirmeler, temele takviyeler yapılacak ve tüm ahşaplar yenilecek.
YAKLAŞIK 3 MİLYON TL
Fatih’te 565 ada 14 parselde yer alan Molla Gürani Camii’nin projeleri, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 2 Haziran 2017 gün ve 2631 sayılı kararıyla onaylandı. “Molla Gürani Camii 2018-2019 Yılı Uygulama (Restorasyon) İşi” sözleşmesi, 20 Mart 2018 tarihinde 2 milyon 975 bin 750 TL bedelle imzalandı.
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