81 bin açık 438 bin atama bekleyen öğretmen var

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ancak öğretmenler çözülmesi gereken sorunları varken “kutlanacak gün” bulmakta zorlandıklarını söylüyor.Gazete Habertürk'ün haberine göre, işte öğretmenlerin çözüm bekledikleri sorunları...
ATAMA YERİNE ÜCRETLİ ÖĞRETMEN: Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a göre öğretmen açığı 81 bin, sendikalara göre 100 bin. Açık, ücretli öğretmenlerle gideriliyor. 81 il ve 919 ilçe merkezinin yüzde 90’ında ücretli öğretmen ilanları var.
438 BİN 138 ÖĞRETMEN: Geçtiğimiz 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Strateji Belgesi’ne göre 438 bin 138 işsiz öğretmen var. Öğretmenlik için okuyan 653 bin 899 öğrenci bulunuyor. Bu rakamlar işsiz öğretmen sayısını 1 milyon 92 bin 37’ye çıkarırken, gelecek yıllarda işsiz öğretmen ordusunun çığ gibi büyüyeceğini gösteriyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN: 5 yıl aradan sonra geçen yıl tekrar sözleşmeli öğretmen uygulaması başladı. Şu ana kadar 40 bin sözleşmeli ataması yapıldı. Bu öğretmenler gittikleri yerlerde 6 yıl tayin istemiyor. Bu yıl ilk kez eşi de öğretmen olan çiftlerin birbirlerinin yanına gitmesi için düzenleme yapıldı. Sözleşmeli oldukları için iş güvencesiz çalıştırıldıklarını söylüyorlar.
ÖĞRETMENE PERFORMANS: Bu yıl ilk kez 12 ilde öğretmene performans notu uygulaması pilot olarak başladı. Öğretmene meslektaşları, yöneticileri, veli ve öğretmenler “not” verecek. Öğretmenin meslekteki ilerlemesi bu nota göre belirlenecek. Sendikalar yaygınlaşması halinde yargıya taşıyacak. MEB Strateji Belgesi’nde de tüm öğretmenlerin 4 yılda bir “yeterlilik sınavından” geçmesi öngörülüyor.
33 BİN İHRAÇ, 23 BİN EMEKLİ: Son 1.5 yıl içinde 33 bin eğitimci ihraç edilirken, emekli olan öğretmen sayısı 23 bini buldu.
2018 YILINDA 20 BİN ATAMA: Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 bütçesi onaylandıktan sonra 2018’de 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Öğretmenler ise en az 40 bin atama istiyor.
MAAŞLARI NE OLACAK?: 36 yıllık bir öğretmen, 3 bin 200 TL alıyor. 600 ile 800 TL arasında ek ders ücreti alıyor. 30 yıllık emekli öğretmenin maaşı 2 bin 400 TL. Mesleğe yeni başlayan, kadrolu, bekâr ve çocuksuz bir öğretmenin ortalama maaşı ek ders ücretleriyle birlikte 2 bin 900 TL. Öğretmenler bu maaşlarının artmasını istiyor.
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