Rehber Köpekler Derneğince, görme engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına eğitilen rehber köpeklerin yetiştirilmesini destekleyen gönüllülere sertifika verildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre derneği, İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un eşi Maggie Moore ile 2014’te kurduklarını hatırlatan Dernek Başkanı Nurdeniz Tuncer, çalışan 3 aktif rehber köpek bulunduğunu, 9 köpeğin de eğitimlerine başlanacağını dile getirdi.

Tuncer, “Bu köpekler 5 ay eğitim görecek. Beş ayın sonunda köpeklerimiz engellilerle eşleştirilecekler. Bu konuda eğitmen sayısını da artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Farkındalığın artırılması gerekiyor. Bu anlamda basın ve toplumun desteği çok önemli. Rehber köpekler eğitimden sonra havlamaz, ısırmaz o yüzden onların görevi sadece görme engellilere iki göz olmak. O adeta bir tekerlekli sandalye gibidir. Hedefimiz daha bağımsız ve sosyal görme engellilerin sayısın artırmaktır” dedi.

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