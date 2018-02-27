Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ev hayvanı sahiplerinin kedi, köpek ve gelinciklerine kimlik çıkartarak bilgilerini bakanlığa bildirmesi zorunlu hale getirdi. Her yaştaki kedi, köpek ve gelinciklere, içinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına özel bir cihazla uygulanan mikroçip yerleştirilecek. Başvuru adresi olarak da il veya ilçe müdürlükleri gösterildi. Sahipsiz hayvanlar ile, polis ve TSK’nın envanterindeki köpeklerin kapsam dışında tutulduğu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ev hayvanı sahipleri, hayvanların doğum, ölüm, kayıp ve sahip değişikliğini bildirecek. Ev hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olacak sahipleri onları terk edemeyecek. Yeni doğan ev hayvanı, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek. Sahipli ev hayvanlarının kayıt altına alınmasına ilişkin masraflar hayvan sahiplerince karşılanacak. Köpek sahipleri 1 Ocak 2021, kedi ve gelincik sahipleri ise 1 Ocak 2022’den itibaren en geç bir yıl içinde kayıt işlemi yaptıracak. Hayvanların sahibi 16 yaşından gün almış fakat 18 yaşını doldurmamış ise veli veya vasisi sorumlu olacak. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanlara yönelik tedaviler, pasaportuna işlenecek. Kuduz aşıları minimum 12 haftalıkken yapılacak.

MİKROÇİP DERİ ALTINA YERLEŞTİRİLECEK

Gazete Habertürk'ün haberine göre kedi, köpek ve gelinciklerin boynunun sol tarafında kulağa yakın kısmına veya iki skapula arasına deri altına mikroçip yerleştirilecek. Mikroçip uygulaması veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerince gerçekleştirilecek.

Bu hayvanlara yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgiler en geç 15 gün içinde kaydedilecek.

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