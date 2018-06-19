9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında sahnelenecek dünyaca ünlü başyapıtlar “Saraydan Kız Kaçırma”, “La Traviata” ve “Zorba”; ölümsüz müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle unutulmaz izler bırakacak. Ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımı ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Festival, yaklaşık 12.000 izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkaracak.



Opera Dünyasının Angelina Jolie’si, Leyla Gencer’in öğrencisi, La Scala Yıldızı, soprano Nino Machaidze 21 Haziran 2018’de Zorlu PSM de ilk kez Açılış Gala Konseri ile İstanbul’da sanatseverlerle birlikte olacak.

La Scala Akademi’de Leyla Gencer’in öğrencisi olan, dünya operaevlerinde, “Operanın Angelina Jolie”si olarak tanınan ünlü soprano Nino Machaidze’ye şef Antoni Pirolli yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşlik edecek. 21 Haziran 2018 Zorlu PSM‘de seslendirilecek bu muhteşem konserde İstanbul DOB Orkestra ve korosu ile ünlü sanatçı Nino Machaidze, sanatseverlere opera ve klasik müzik eserlerinden örneklerle muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.

Nino Machaidze Gürcistan Cumhuriyeti'nde Tiflis'te doğdu ve büyüdü. Genç yaşlarda sanat yaşamında büyük başarılar elde eden sanatçı, yedi yaşında girdiği Tiflis Devlet Konservatuvarı ile sanat yaşamına başladı. Milano’da, Genç sanatçılara büyük imkanlar sunan Teatro Alla Scala Akademisi’ne kabul edilerek büyük sanatçı Leyla Gencer ile çalışma fırsatı buldu ve onun en başarılı öğrencisi oldu. 2006 yılında “Leyla Gencer Vokal Yarışması”nı kazanan sanatçı, aynı yıl, La Scala'da (Teatro Alla Scala) Gaetano Donizetti'nin “La Fille du Régiment” operasında başrolü seslendirerek büyük ilgi çekti. Yine aynı sahnede Giacomo Puccini'nin “Gianni Schicchi' operasında seslendirdiği “Lauretta” rolündeki başarısı ile de adı La Scala yıldızları arasına anılmaya başladı.

Genç soprano 2008'de, şef Riccardo Chailly yönetiminde, Salzburg Festivali’nde sahnelenen, Charles Gounod'un “Romeo ve Juliette' operasındaki sadece bir ay içinde hazırladığı rolünü icra edişi ve yorumu büyük bir başarı elde ederek uluslararası kariyerini başlattı. Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Teatro di San Carlo, Napoli, Deutsche Oper Berlin gibi ünlü operaevleri başta olmak üzere; Fransa, Berlin, Münih, Los Angeles, Bürüksel, Salzburg ve İtalya’nın birçok kentinde sahne almaktadır.

TARİHİN İZLERİNE MOZART'IN MÜZİKLERİ EŞLİK EDECEK…



’SARAYDAN KIZ KAÇIRMA’ TÜM GÖRKEMİYLE İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE

9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, artık her festivalde ithaf olduğu mekanlarda sunulmasıyla gelenekselleşen Mozart’ın dünyaca ünlü başyapıtı ‘’Saraydan Kız Kaçırma’’ ile sürecek. Geçmişten günümüze klasikleşen ve görkemli prodüksiyonuyla büyük beğeni toplayan Saraydan Kız Kaçırma operası, Yekta Kara’nın rejisiyle, Şef Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 28-29 Haziran’da üstüste iki gece İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde büyülü atmosferinde sahnelenecek.

VERDİ'NİN 165 YILLIK İHTİŞAMLI ESERİ ‘’LA TRAVIATA’’



Macerata Opera Festival, farklı dekor anlayışıyla ilgi çeken prodüksiyonu La Traviata ile İstanbul Uluslararası Opera Festivali’nde Zorlu PSM’de Henning Brockhaus’un rejisini yaptığı, özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle son yılların en çok ilgi çeken prodüksiyonu olan La Traviata, festival için özel olarak İtalya’dan geliyor. Opera denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Giuseppe Verdi’nin ölümsüz eseri La Traviata’da Violetta rolünü Avrupa’nın en önemli sahnelerinde başrol söyleyen gururumuz Türk soprano Burcu Uyar üstlenecek. Türkiye’de aldığı şan eğitiminden sonra Fransa’da sanat yaşamını sürdüren Burcu Uyar, özellikle Gece Kraliçesi, Olimpia ve Violetta gibi zorlu rollerde Avrupa’ da aranan bir isim olarak ülkemizi başarıyla temsil ediyor. 3 - 4 Temmuz 2018’de Zorlu PSM’de sahnelenecek eserde ayrıca La Scala, Deutsche Oper in Berlin, Marinsky Theater gibi dünyanın önemli operalarında başrol oynayan tenor Georgio Oniani ve Wienstaatsoper, Opera de Paris, Covent Garden Teatro dell’ Opera di Roma gibi önemli operaevlerinde başrol söyleyen dünyanın en önemli baritonları arasında sayılan Vladimir Stayanov bulunuyor. İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde sahnelenecek eser iki gece üst üste İstanbullu seyircilerle buluşacak.

DÜNYACA ÜNLÜ BİR BAŞYAPIT ‘’ZORBA’’ ZORLU PSM’DE

Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı Zorba, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor. Dünyanın en popüler eserlerinden olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen Zorba iki sezon kapalı gişe oynadığı Ankara’dan sonra İstanbul seyircisinin yoğun talebi üzerine 7 Temmuz’da Zorlu PSM’de seyirciler ile buluşacak. Şef Bujor Hoinic yönetiminde solo şarkılar ve korolu bölümler ile dikkat çeken eser Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

21 Haziran - 07 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 9.Uluslararası İstanbul Opera Festivali‘nin biletleri Biletiva, Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinden satışa sunuldu.