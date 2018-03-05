90. Oscar Ödülleri kırmızı halısı!

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90. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Yapımcı Harvey Weinstein'a tepki olarak, cinsel taciz ve cinsiyet eşitsizliğine karşı doğan "Time's Up" ve "MeToo" hareketlerine destek, 2018 Oscar Ödül Töreni kırmızı halısında da devam etti. Ancak, oyuncular 75. Altın Küre Ödül Töreni'nin kırmızı halısında olduğu gibi siyah giyinmek yerine 2018 Oscar Ödül Töreni'ne rengarenk kıyafetlerle katılmayı tercih etti. İşte ödüller kadar merak edilen Oscar'ın kırmızı halısından görüntüler...

Gal Gadot