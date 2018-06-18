A101 16 - 22 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta pek çok gıda ürününün yanında, bebek bezi, şampuan ve mobilya ürünleri haftanın yıldızlarının arasında yer alırken, yine pek çok gıda ürünü çok al az öde fırsatuyla raflarda olacak. İşte A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Soffio bebek bezi çeşitleri 12,95 TL

Gillette blue 3 üç bıçaklı traş bıçağı 8,75 TL

4 kg domestos ultra çamaşır suyu 13,95 TL

1 kg Milkten tereyağı 28,45 TL

500 gr Kaşıkla dana etli mantı 9,95 TL

400 gr Torku fındık kreması 6,95 TL

Dove şampuan 400 ml 4.95 TL

Yudum omega 3 bitkisel karışım sıvı yağ 2 L 12.95 TL

Tüm mobilya çeşitlerinde yüzde 15 indirim

750 ml ABC konsantre çamaşır suyu çeşitleri 3 adet 11.95 TL

Doritos cipsi 3 adet 5.95 TL

Marmarabirlike Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr. 2 adet 33.90 TL

Tikveşli krema 200 ml 2 adet 7.50 TL

Yörsan yarım yağlı beyaz peynir 1 kg 2 adet 25.90 TL

Nescafe Gold 100 gr. 2 adet 22.90 TL

A101 16 - 22 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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