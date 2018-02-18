Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Nasıl 15 Temmuz gecesi o darbecileri altüst ettiysek, DEAŞ/PKK/PYD/YPG'yi de altüst edeceğiz. Onları da bertaraf edeceğiz." dedi.
Çelik, AK Parti Kozan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentteki kardeşliğin, birlik ve beraberliğin örnek bir görüntü oluşturduğunu söyledi.
AA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen Çelik, "Artık istikrarı sistem düzeyinde de garanti altına aldık, yüzde 50'nin üstünde oy almadan kimse Türkiye'yi yönetemez." diye konuştu.
Çelik, AK Parti olarak kuruldukları günden bugüne çok iş yaptıklarını ve bunu kısa bir zaman diliminde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam ediyoruz. Aynı anda Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapıp, Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyup, hem de ekonomik olarak bu kadar büyümeyi gerçekleştirebilecek dünyada başka bir ülke yok. Bu gücü ve dirayeti siz gerçekleştirdiniz. Sınırlarımızın ötesinde bir terör koridoru kurulmaya çalışılıyor. Sınırlarımızın ötesinde teröristler Türkiye'ye komşu yapılmak isteniyor. Birtakım terör gruplarına orada küçük devletçikler, küçük otoriteler kurdurulmak isteniyor. Buna cevabımız ne oldu? Zeytin Dalı Harekatı'nda dedik ki, 'Hiçbir terör devletinin kurulmasına, hiçbir teröristin devletimize ve milletimize komşu yapılmasına müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz."
"BİZ KARDEŞLERİMİZE ZEYTİN DALI UZATIYORUZ"
Bakan Çelik, aylardır Türkiye'ye roket atıldığını, hayatını kaybeden vatandaşlar olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Şehitler veriyorsunuz, sivil kayıplar veriyorsunuz' diye yanımızda olmayanlar, sesi çıkmayanlar, herhangi bir sivil kayıp olmadığı halde, TSK gereken hassasiyeti gösterdiği halde diyorlar ki, 'Sivil kayıplar ne olacak.' Biz, Suriye'deki kardeş halklar, Türkler, Türkmenler, Araplar, Kürtlere en hassas olan ülkeyiz, onların hepsi bizim kardeşimiz, biz kardeşlerimize zeytin dalı uzatıyoruz, yani barış götürüyoruz. DEAŞ ve PYD/YPG terör örgütünün orada kurduğu zulüm yönetimine karşı barışı ve onlara zeytin dalını götürüyoruz ama terör örgütlerine de Mehmetçik'in kılıcıyla, süngüsüyle cevabımızı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Hiç kimse bu terör örgütlerine destek vererek Türkiye'den bir çakıl taşı koparacağını, Türkiye'yi bir adım geri attıracağını, Türkiye'de bir tereddüt oluşturacağını düşünmesin. Hatta, o destek veriyor bu destek veriyor, Kozanlılar bunu iyi bilir, hepsi toplanıp öyle gelsinler, cevabını bu salonlardan alacaklar."
"GÜÇLÜ VE ZENGİN KOMŞU İSTİYORUZ"
Terörle mücadelede kararlılığı vurgulayan Çelik, "Hiç kimse bu terör örgütlerinin kalıcı olduğunu düşünmesin, hepsinin hakkından geliriz. Biz, etrafımızda fakir, istikrarsız, terör örgütlerinin ele geçirdiği komşu istemiyoruz. Komşularımız güçlü ve zengin olsun, bizim gücümüze, istikrarımıza ve refahımıza katkı sağlarlar diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir barış devleti olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"(Yurtta sulh cihanda sulh) ilkesine Gazi Mustafa Kemal'in bu düsturuna gönülden bağlıyız. O günden bugüne de etrafa sadece zeytin dalı uzatıyoruz ama kim ki DEAŞ'a destek vererek, PKK/PYD/YPG terör örgütüne destek vererek, onun arkasına saklanarak bizim ülkemize karşı bazı gizli planlar, gizli birtakım projeler içerisinde olur, onların da hepsine topluca cevap vermeyi biliriz."
"PKK/PYD/YPG KÜRT KARDEŞLERİMİZİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR"
Medyada bazı yalan haberler yer aldığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:
"Diyorlar ki, 'Türkiye, TSK Suriye'de Kürtlere karşı operasyon yapıyor.' Biz, Kürt kardeşlerimize karşı operasyon yapmayız. PKK/PYD/YPG Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Bunlar Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör örgütleridir. Biz Türk, Türkmen, Arap, Kürt bütün kardeşlerimizin hepsini kucaklayan Türk milletiyiz. Dolayısıyla onlara her zaman zeytin dalı götürürüz. Bakın orada kurduğumuz insani yardım koridorları, çatışmasızlık bölgeleri, Suriye'den Arakan'a kadar devletimizin bu gücü sizler sayesinde olmuştur.
Nasıl 15 Temmuz gecesi o darbecileri altüst ettiysek, DEAŞ/PKK/ PYD'yi de YPG'yi de altüst edeceğiz. Onları da bertaraf edeceğiz."
Çelik, "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" vurgusu yaparak, şunları kaydetti:
"Kozan'da, Adana'da ve Türkiye'de birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bunun lamı cimi yok. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devletine kem gözle bakamaz. Kimse Türk milletine yan gözle bakamaz. Elimizi sıkmak isteyene elimizi uzatırız, ekmek lazımsa ekmeğimizi bölüşürüz, su lazımsa suyumuzu bölüşürüz ama toprağımıza göz dikene de asla müsaade etmeyiz."
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