AB'den Arakan mesajı

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'ın Arakan eyaletindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, "Arakan ve Bangladeş sınırındaki dramatik gelişmeleri yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Mogherini, AB'nin Myanmar hükümetinin yetkilileriyle irtibatta olduğunu, geçen cumadan beri Arakan'daki gelişmelere ilişkin endişelerini Myanmarlı yetkililere aktardığını bildirdi.

Önceliğin, bölgeye acil insani yardım ulaştırılması olduğunu kaydeden Mogherini, "Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde hazırlanan Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerine uyarak sorunu temelinden çözmek gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Mogherini, bu hafta konuya ilişkin somut adımlar atılacağına dair kendisine bilgi verildiğini, Myanmar hükümetinin yanı sıra Bangladeşli yetkililerle de yakın temasta olduğunu ve AB'nin bölgeye insanı yardımı artıracağını belirtti.

AB, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Tüm taraflara gerginliği azaltma, uluslararası insan hakları hukukuna uyma ve özellikle sivillere şiddet uygulamama çağrısında" bulunmuş ancak Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulüm ve baskıyı sert bir dille kınamaktan kaçınmıştı.

avrupa birliği

Arakan